Estados Unidos llegó al Mundial 2026 con la mejor selección de su historia. Nombres como Pulisic, Reyna, McKennie, Balogun y Robinson brillan cada semana en las mejores ligas de Europa y este año tenían la oportunidad de destacar en casa. Sin embargo, su camino fue truncado de fea manera ayer, al quedar eliminado en octavos de final tras caer 4-1 ante Bélgica.

"Hoy no hemos estado a la altura. No hace falta buscar excusas", declaró el argentino Mauricio Pochettino, entrenador del USMNT, al terminar el partido.

"No mostramos nuestra verdadera calidad como equipo. Nunca nos metimos en el partido. Bélgica fue mejor que nosotros, y eso es todo. Ha sido un día muy malo. No ha sido nuestro día, ni a nivel colectivo ni individual. En un torneo como el Mundial, cuando eso ocurre en una fase eliminatoria, quedas fuera y tenés que volver a casa", agregó.

Aunque Estados Unidos contó con la ayuda de la decisión que permitió la presencia del delantero estelar Folarin Balogun, cuya suspensión por una tarjeta roja fue revocada la víspera por la FIFA de manera controversial, fue la defensa la que flaqueó.

Los zagueros estadounidenses cometieron crasos errores en dos goles durante la primera mitad. Un error garrafal del portero Freese les regaló a los belgas un tercer gol al inicio del complemento.

"Esto apesta", dijo el mediocampista Tyler Adams. "Esta era una oportunidad de avanzar y tratar de hacer algo especial. Nos quedamos cortos".

Charles De Ketelaere abrió el marcador al minuto 9 y, aunque Estados Unidos tuvo una ligera reacción al empatar al 31 por medio de Malik Tillman, el centrocampista del Atalanta marcó su doblete al 33.

Hans Vanaken anotó al 57 para devolverle la ventaja a Bélgica, y el histórico Romelu Lukaku salió de la banca para marcar el 4-1 ya en el tiempo de compensación.

Seleccionados belgas celebran el pase a cuartos de final, donde enfrentarán a España. XINHUA/M. Siqian

¿Seguirá Pochettino con Estados Unidos?

En la conferencia de prensa, Mauricio Pochettino no esquivó el tema de la tarjeta roja condonada a Balogun, pero minimizó la polémica y descartó que eso haya influido en el resultado.

"Todo lo que estaba pasando a nuestro alrededor estaba ahí, pero no fue una situación que nos afectara", dijo.

Lo que dejó en el aire fue su permanencia al frente de la selección de las barras y las estrellas.

"Ahora es el momento de descansar un poco, de reflexionar, de mantener conversaciones y, después, ver cuál es la decisión de la federación y la nuestra... Creo que tenemos bases para el futuro", aseveró.

