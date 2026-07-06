Cristiano Ronaldo se despide en llanto tras eliminación de Portugal | VIDEO

La Selección de Portugal quedó eliminada del Mundial de Futbol 2026 luego de perder 1-0 frente a España en los octavos de final, en un partido que se definió en los minutos finales y que marcó el posible adiós de Cristiano Ronaldo a las Copas del Mundo.

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El conjunto dirigido por Roberto Martínez sostuvo un duelo equilibrado durante gran parte del encuentro disputado en Dallas, pero cuando todo apuntaba a una prórroga, el mediocampista Mikel Merino apareció al minuto 91 para marcar el único gol del partido y darle a España el boleto a los cuartos de final.

Cristiano Ronaldo, de 41 años, disputó lo que todo indica fue su último partido en un Mundial. El delantero portugués buscaba conquistar el único gran título que falta en su exitosa carrera, pero volvió a quedarse a las puertas de la gloria mundialista.

Al término del encuentro, abandonó el terreno de juego visiblemente emocionado y recibió el reconocimiento de la afición y de varios jugadores españoles.

Cristiano Ronaldo se despide entre lágrimas en lo que fue su último partido mundialista X/@AdriRM33

Portugal había llegado a esta instancia tras superar a Croacia en la ronda anterior, pero no logró superar a una Selección española que fue más insistente en ataque y encontró la recompensa sobre el final del compromiso. Con la victoria, España avanzó a los cuartos de final, donde enfrentará al ganador del duelo entre Estados Unidos y Bélgica.

Las imágenes de Cristiano abandonando el terreno de juego entre lágrimas evocan inevitablemente lo sucedido hace cuatro años en el Mundial de Qatar 2022. En aquella ocasión, el astro portugués también rompió en llanto tras caer 1-0 ante Marruecos en los cuartos de final, un partido en el que comenzó como suplente.

EFE/K. Fernández

A diferencia de aquel torneo, donde su rol fue cuestionado y su tiempo de juego limitado, en 2026 Ronaldo llegó como el líder indiscutible de una generación que buscaba regalarle el único gran título que le faltaba, haciendo que esta despedida definitiva sea aún más emotiva para el mundo del futbol.

La eliminación también supone el cierre de un ciclo para el combinado luso. Tras el partido, el seleccionador Roberto Martínez confirmó que dejará el cargo una vez concluido el torneo, al considerar que su etapa al frente del equipo nacional ha llegado a su fin.

La eliminación de Portugal no solo significa el adiós al torneo, sino el cierre de una de las carreras internacionales más prolíficas en la historia del deporte. A sus 41 años, Cristiano Ronaldo deja un legado inigualable tras haber disputado su sexta Copa del Mundo, un récord absoluto desde su debut en Alemania 2006.

A lo largo de 23 años de trayectoria con la selección mayor, el delantero acumuló 232 apariciones internacionales y 146 goles, consolidándose como el máximo goleador histórico a nivel de selecciones masculinas y el único jugador en anotar en seis ediciones mundialistas distintas.

KR