Los Octavos de Final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 continúan este martes 7 de julio con una nueva jornada en la que cuatro selecciones buscarán asegurar su lugar entre las ocho mejores del torneo. Cada partido definirá el futuro de los equipos que siguen en competencia y mantendrá la emoción al máximo para los aficionados.

Si no quieres perderte ningún detalle, aquí encontrarás los horarios de los encuentros de este martes 7 de julio, los canales de transmisión y las plataformas de streaming donde podrás seguir cada partido en vivo.

Dónde ver EN VIVO los partidos del Mundial 2026

Argentina será la encargada de abrir la actividad con su duelo frente a Egipto, programado para la mañana en el Estadio Atlanta. La Albiceleste parte como favorita, pero tendrá enfrente a un rival que buscará aprovechar cualquier oportunidad para sorprender y avanzar en el torneo.

Más tarde, Colombia se enfrentará a Suiza en otro compromiso que promete equilibrio de principio a fin. El conjunto sudamericano intentará imponer su ritmo frente a la organización táctica del cuadro europeo, en un partido donde cada detalle puede marcar la diferencia.

Para no perder detalle, los aficionados podrán seguir los partidos en vivo a través de las distintas señales de televisión y plataformas de streaming con derechos de transmisión en México. Además, en EL INFORMADOR encontrarás toda la cobertura del Mundial 2026, con resultados actualizados, posiciones, estadísticas, calendarios y las noticias más relevantes de las selecciones participantes.

Calendario de partidos del Mundial 2026 - 7 de julio

Partido | Sede | Horario | Canales de transmisión

Argentina vs Egipto | Estadio Atlanta | 10:00 | Pase Mundial 2026 (VIX Premium)

Suiza vs Colombia | Estadio Vancouver | 14:00 | Pase Mundial 2026 (VIX Premium), TUDN, Canal 5, Azteca Deportes App, aztecadeportes.com, Azteca 7

*Horarios del centro de México

**Sujeto a cambios de transmisión

-Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor-

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