El Mundial 2026 regaló uno de los momentos más emotivos de la fase de eliminación directa. El delantero neerlandés Cody Gakpo convirtió un gol decisivo para Países Bajos en el duelo frente a Marruecos, pero más allá de la anotación, la celebración fue la que quedó grabada en la memoria de miles de aficionados.

Tras enviar el balón al fondo de la portería, el atacante no corrió a festejar de manera habitual. En cambio, cayó de rodillas sobre el césped del Estadio Monterrey, levantó la mirada hacia el cielo y rompió en llanto mientras sus compañeros acudían para abrazarlo.

El gesto fue un homenaje a su hijo, quien falleció durante el embarazo apenas unos días antes, mientras el futbolista se encontraba concentrado con la selección neerlandesa.

Un gol que significó mucho más que la ventaja para Países Bajos

El encuentro se mantenía cerrado hasta el minuto 72, cuando una jugada iniciada con un balón largo terminó inclinando la balanza a favor de la llamada Naranja Mecánica.

Cresencio Summerville peleó la pelota hasta el último instante, incluso después de ser derribado, logrando que el esférico llegara a Cody Gakpo.

El delantero del Liverpool definió con precisión ante la salida del guardameta Bono para marcar el 1-0 y desatar la celebración de la afición neerlandesa.

Sin embargo, la escena cambió rápidamente del júbilo a la emoción. Gakpo se arrodilló mientras las lágrimas aparecían en su rostro. Sus compañeros entendieron inmediatamente el significado de ese instante y algunos también señalaron hacia el cielo, recordando la difícil situación personal que atraviesa el futbolista.

Con esta anotación, Gakpo llegó a tres goles en el Mundial 2026, consolidándose como el máximo goleador de su selección durante el torneo.

La tragedia familiar que vivió Cody Gakpo

Días antes del partido, Cody Gakpo y su pareja, Noa van der Bij, compartieron públicamente la pérdida de su hijo, Elijah Raphael, quien falleció durante el embarazo.

A través de sus redes sociales, la pareja informó la noticia y pidió privacidad para afrontar uno de los momentos más dolorosos de su vida.

"Con el corazón roto, compartimos que nuestro pequeño falleció durante el embarazo. Gracias por todo el apoyo. Elijah Raphael Gakpo, por siempre amado, por siempre nuestro hijo".

Posteriormente, también compartieron una reflexión sobre la manera en que encontraron fortaleza durante el duelo.

"Fuimos juntos a la iglesia y encendimos una vela. Después fuimos al parque con nuestro hijo Samuel. Allí había otro niño que se llamaba Elijah. No podría haber habido una señal más hermosa de Dios".

Una celebración que dio la vuelta al mundo

Las imágenes de Gakpo mirando al cielo y llorando tras marcar el gol rápidamente comenzaron a difundirse en redes sociales, donde aficionados y figuras del deporte expresaron mensajes de apoyo al delantero neerlandés.

Aunque el tanto representó un paso importante para Países Bajos en su camino dentro del Mundial 2026, para el atacante tuvo un significado mucho más profundo.

Cody Gakpo y su esposa perdieron a su bebé durante el embarazo, aún así decidió jugar este partido, acaba de meter gol y empezó a llorar por su hijo QEPD.



Dedicatoria hasta el cielo. ❤️������ pic.twitter.com/lngWgX5uNs — Roberto Haz (@tudimebeto) June 30, 2026

Su celebración reflejó que, en medio de la máxima competencia deportiva, también existen historias personales que trascienden el resultado en la cancha.

El homenaje de Cody Gakpo se convirtió así en uno de los momentos más conmovedores del torneo, recordando que detrás de cada futbolista también hay experiencias humanas capaces de emocionar al mundo entero.

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