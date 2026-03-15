Tras la actividad del viernes y el sábado, la Jornada 11 (J11) del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX llega a su cierre este domingo 15 de marzo con dos partidos. Estos encuentros pondrán punto final a una fecha que empieza a marcar el rumbo de varios equipos en la recta final de la fase regular.

Con el torneo acercándose a su etapa decisiva, cada punto cobra mayor importancia para quienes buscan asegurar un lugar en la Liguilla. En esta campaña no existe el formato de Play-In, por lo que los equipos deben enfocarse en sumar resultados positivos si quieren mantenerse dentro de los puestos de clasificación.

A falta de cada vez menos jornadas para que termine la fase regular, los equipos saben que ya no habrá una segunda oportunidad. Por ello, los partidos de este domingo no solo cierran la Jornada 11, sino que también pueden ser determinantes en la pelea por los lugares a la Liguilla.

La actividad dominical comenzará con el enfrentamiento entre Tigres y Querétaro; más tarde, América, sin Ángel Malagón tras su operación del tendón de Aquiles, recibirá a Mazatlán en el último partido de la jornada, un duelo que pondrá fin a la actividad del fin de semana.

Los aficionados podrán seguir los encuentros EN VIVO a través de televisión y plataformas de streaming.

Partidos hoy domingo 15 de marzo - Liga MX EN VIVO

Tigres vs Querétaro | 17:00 | FOX One, TV Azteca, Azteca Deportes Network, FOX |

América vs Mazatlán | 19:00 | TUDN, ViX Premium |

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