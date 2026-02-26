Javier "Vasco" Aguirre no solo ha tenido que lidiar con el funcionamiento de la selección durante su proceso; en los últimos meses, su abanico de jugadores ha estado reducido por la cantidad de lesiones de varios de ellos. Uno de los que entra en esa lista de cuestionables para la Copa del Mundo 2026 de la FIFA es Gilberto Mora, el joven futbolista de Xolos de Tijuana que ha sido una de las revelaciones recientes en el futbol mexicano .

Mora dio el salto al Tri mayor el año pasado en la Copa Oro con 16 años; sin embargo, su sueño de un Mundial está muy diluido debido a una pubalgia (una lesión dolorosa en la zona inguinal y púbica, común en deportes de alto impacto) que acarrea desde inicios de año. El mediocampista solo disputó los partidos contra América y San Luis en el torneo actual, el último el 17 de enero.

El joven ya ha sido revisado por médicos de la institución fronteriza y de la selección; además, habría buscado opiniones externas de otros especialistas para determinar si es descartable la operación y puede recuperarse de manera natural con un método más conservador o si termina por ser el procedimiento quirúrgico más conveniente para volver a las canchas en un lapso más corto.

El "Vasco" Aguirre ha dejado en claro que la prioridad es que Mora esté recuperado del todo, pero lo preocupante es que no hay una fecha estimada para su retorno . "Yo creo que su juventud le va a ayudar; su mentalidad le va a ayudar, pero en este punto en el que hoy nos encontramos, no está disponible ni para Tijuana ni para nosotros. ¿En qué tiempo volverá? No lo sé, creo que no lo sabe nadie más que el jugador ", declaró el técnico el martes.

Una pubalgia puede variar en sus tiempos de recuperación según cada caso y el proceso elegido. Otra de las alternativas sería jugar infiltrado, lo que calmaría las molestias, pero no representa una solución completa al problema físico, mermando las capacidades físicas de Mora a su corta edad, pensando en su carrera a futuro.

Otros pacientes en el hospital del Tri

Javier Aguirre confirmó que hará un viaje por Europa para conocer más a fondo las circunstancias de los mexicanos lesionados en el extranjero . También tendrá que platicar con algunos jugadores de la Liga MX y cerrar la lista definitiva de futbolistas que estarán jugando el Mundial el próximo verano y que alguno podría perderse por lesión o falta de ritmo.

Edson Álvarez

El "Machín" fue operado del tobillo izquierdo a mitad de febrero por una lesión con la que ya tenía tiempo. Álvarez se perdería un máximo aproximado de ocho semanas , por lo que en abril podríamos verlo de regreso con el Fenerbahce y, si su recuperación termina de forma positiva, su lugar en la convocatoria mundialista no está en riesgo.

Santiago Giménez

Santi Giménez se lesionó el tobillo derecho y no tiene actividad con el Milán desde diciembre . La falta de progreso en su recuperación lo llevó a quirófano el 18 de ese mes y en este febrero ha estado en evaluación para iniciar rehabilitación. Hay especulación de que su regreso sería en marzo, pero no hay fecha concreta. Al "Chaquito" le pesará la falta de ritmo y a la carrera por la delantera en selección ya se sumó Armando "Hormiga" González.

Luis Chávez

El mediocampista se rompió el ligamento cruzado anterior en junio pasado durante la concentración para la Copa Oro y lentamente ha aumentado la carga de trabajo con el Dynamo de Moscú. La liga rusa regresa este fin de semana, pero aún faltaría para ver al mexicano en acción. Era uno de los habituales en la lista de Aguirre antes de su lesión y podría recuperar un espacio si entra en ritmo futbolístico.

Rodrigo Huescas

El lateral del Copenhague está en recuperación de una ruptura de ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha desde octubre y su ventana para regresar será entre abril y junio, dejando con poco tiempo a Huescas para entrar en calor y colarse en la lista de Aguirre, que tiene como opciones en su posición a Richy Ledezma, Julián Araujo o Jorge Sánchez.

César Huerta

En el caso de César Huerta, fue operado en noviembre por una pubalgia y no ha vuelto a las canchas con el Anderlecht desde entonces , rebasando las ocho semanas estimadas para su recuperación. Una fecha específica para su regreso aún está en el aire, pero si la evolución es favorable, aún podría ser candidato a estar el 11 de junio en la inauguración del Mundial.

Jesús Orozco Chiquete

En la Semifinal del torneo pasado, el central de Cruz Azul sufrió una aparatosa lesión en el tobillo , que terminó por dañar también los ligamentos y necesitó cirugía. A pesar de que tiene ya un mes en rehabilitación, el periodo estimado para que regrese el zaguero es de, por lo menos, seis meses, dejándolo prácticamente sin opciones de ir a su primer Mundial.

Luis Romo

El jugador de las Chivas fue uno de los nombrados recientemente por Aguirre con quienes ha estado en contacto. Romo sufrió un desgarre muscular a inicios de febrero contra Mazatlán y apuntaba a un mes de baja; podría volver incluso contra Toluca o ante Atlas (para el que estaba previsto su regreso). Si no tiene una recaída, no debería tener impedimento para un llamado del "Vasco" .

Alexis Vega

Alexis cerró el torneo pasado con el bicampeonato para los Diablos Rojos, pero también con una lesión de rodilla que requirió de limpieza una vez terminado el año. El tiempo esperado en Toluca para volver a contar con él era de 60 días y hace un par de días, en sus redes sociales, publicó un video con el mensaje " estamos listos ", por lo que uno de los mejores jugadores de la Liga MX en los últimos torneos podría jugar ante Chivas el sábado y, seguramente, el Mundial.

