Chivas renueva a Omar Govea, Óscar Whalley y Santiago Sandoval

Chivas continúa dando pasos firmes en la consolidación de su proyecto deportivo al asegurar la permanencia de tres futbolistas que representan equilibrio, competencia y futuro dentro del plantel: Omar Govea, Óscar Whalley y Santiago Sandoval.

Con estas renovaciones, la institución rojiblanca fortalece su estructura de cara a los próximos torneos y reafirma su intención de mantener una base sólida que combine experiencia y talento joven.

Los nuevos elementos

Omar Govea seguirá vinculado al club hasta 2027, luego de haberse convertido en una pieza esencial en el mediocampo . El volante pasó de ser relegado en otros procesos con anteriores técnicos a ser pieza clave en el esquema de Gabriel Milito.

En el torneo actual suma 381 pases acertados con una efectividad del 95 % , además de haber intervenido en cinco de los 11 goles del equipo. Su aporte también se refleja en fase defensiva, con 27 balones recuperados y seis duelos individuales ganados, números que respaldan su influencia en el funcionamiento colectivo.

En la portería, Óscar Whalley también extendió su contrato hasta 2027, reforzando la competencia interna y aportando experiencia al grupo . Su presencia cobra aún mayor relevancia ante las convocatorias del ‘Tala’ Rangel con la Selección Mexicana, especialmente en el proceso rumbo a la Copa del Mundo 2026

Por su parte, Santiago Sandoval representa la proyección a largo plazo . El canterano Rojiblanco amplió su vínculo hasta 2029 tras un crecimiento acelerado dentro de la institución. Inició su proceso en la categoría Sub-14 en 2022 y, apenas tres años después, debutó en Primera División durante el Apertura 2025.

Te puede interesar: Chivas prioriza a sus seleccionados: así volvieron a Guadalajara

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

FF