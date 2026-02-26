Chivas renueva a Omar Govea, Óscar Whalley y Santiago Sandoval

Chivas continúa dando pasos firmes en la consolidación de su proyecto deportivo al asegurar la permanencia de tres futbolistas que representan equilibrio, competencia y futuro dentro del plantel: Omar Govea, Óscar Whalley y Santiago Sandoval.Con estas renovaciones, la institución rojiblanca fortalece su estructura de cara a los próximos torneos y reafirma su intención de mantener una base sólida que combine experiencia y talento joven.Omar Govea seguirá vinculado al club hasta 2027, luego de haberse convertido en una pieza esencial en el mediocampo. El volante pasó de ser relegado en otros procesos con anteriores técnicos a ser pieza clave en el esquema de Gabriel Milito.En el torneo actual suma 381 pases acertados con una efectividad del 95 %, además de haber intervenido en cinco de los 11 goles del equipo. Su aporte también se refleja en fase defensiva, con 27 balones recuperados y seis duelos individuales ganados, números que respaldan su influencia en el funcionamiento colectivo.En la portería, Óscar Whalley también extendió su contrato hasta 2027, reforzando la competencia interna y aportando experiencia al grupo. Su presencia cobra aún mayor relevancia ante las convocatorias del ‘Tala’ Rangel con la Selección Mexicana, especialmente en el proceso rumbo a la Copa del Mundo 2026Por su parte, Santiago Sandoval representa la proyección a largo plazo. El canterano Rojiblanco amplió su vínculo hasta 2029 tras un crecimiento acelerado dentro de la institución. Inició su proceso en la categoría Sub-14 en 2022 y, apenas tres años después, debutó en Primera División durante el Apertura 2025.* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * * FF