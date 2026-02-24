La Liga MX sigue con la actividad del Torneo Clausura 2026 con la disputa de la Jornada 8 (J8), programada para el viernes 27 y sábado 28 de febrero, a la espera de que no haya cambios en la programación oficial.

Vale la pena mencionar que de la J7 solo quedó pendiente el partido Querétaro vs Juárez, luego de que fuera reprogramado por los hechos de seguridad registrados en Jalisco. Con ese antecedente, la mirada está puesta en que la octava fecha del campeonato se desarrolle sin contratiempos.

En lo deportivo, la J8 trae consigo compromisos destacados como Monterrey vs Cruz Azul y América vs Tigres, además del duelo entre el bicampeón Toluca y el superlíder Chivas. Atlas visitará a Juárez, mientras que Pumas enfrentará a Xolos en la frontera, en una jornada que puede provocar movimientos importantes en la clasificación.

Dónde ver EN VIVO los partidos de la J8 de la Liga MX

Los encuentros podrán seguirse a través de televisión abierta, canales de paga y distintas plataformas de streaming disponibles en México.

Además, en EL INFORMADOR encontrarás la cobertura completa de la J8 del Clausura 2026, con resultados actualizados, tabla general, estadísticas y las noticias más relevantes de la Liga MX.

Calendario de partidos Jornada 8 del Clausura 2026 - Liga MX

Viernes 27 de febrero de 2026

Querétaro vs Santos

Sede: Estadio La Corregidora, 19:00 horas

Transmisión: FOX One

Mazatlán vs Pachuca

Sede: Estadio El Encanto, 19:00 horas

Transmisión: FOX One, TV Azteca, Azteca Deportes Network

Juárez vs Atlas

Sede: Estadio Olímpico Benito Juárez, 21:00 horas

Transmisión: FOX One, TV Azteca, Azteca Deportes Network

Xolos vs Pumas

Sede: Estadio Caliente, 21:06 horas

Transmisión: FOX One

Sábado 28 de febrero de 2026

Toluca vs Chivas

Sede: Estadio Nemesio Diez, 17:00 horas

Transmisión: TV Azteca, FOX One, Azteca Deportes Network

San Luis vs Puebla

Sede: Estadio Alfonso Lastras, 17:00 horas

Transmisión: ESPN, Disney+ Premium

Monterrey vs Cruz Azul

Sede: Estadio BBVA, 19:00 horas

Transmisión: TUDN, ViX Premium, Layvtime YouTube

León vs Necaxa

Sede: Estadio León, 19:00 horas

Transmisión: FOX One

América vs Tigres

Sede: Estadio Azteca, 21:00 horas

Transmisión: TUDN, ViX Premium, Layvtime YouTube

* Sujeto a cambios de transmisión

** Horario del centro de México

