Martes, 24 de Febrero 2026

Dónde ver EN VIVO los partidos de la J8 del Clausura 2026

La J8 del Clausura 2026 llega este fin de semana, a la espera de que no haya cambios en la programación oficial

Por: Oralia López

Los resultados de los compromisos de esta fecha pueden provocar ajustes importantes en la clasificación. ESPECIAL / CANVA

La Liga MX sigue con la actividad del Torneo Clausura 2026 con la disputa de la Jornada 8 (J8), programada para el viernes 27 y sábado 28 de febrero, a la espera de que no haya cambios en la programación oficial.

Vale la pena mencionar que de la J7 solo quedó pendiente el partido Querétaro vs Juárez, luego de que fuera reprogramado por los hechos de seguridad registrados en Jalisco. Con ese antecedente, la mirada está puesta en que la octava fecha del campeonato se desarrolle sin contratiempos.

En lo deportivo, la J8 trae consigo compromisos destacados como Monterrey vs Cruz Azul y América vs Tigres, además del duelo entre el bicampeón Toluca y el superlíder Chivas. Atlas visitará a Juárez, mientras que Pumas enfrentará a Xolos en la frontera, en una jornada que puede provocar movimientos importantes en la clasificación.

Dónde ver EN VIVO los partidos de la J8 de la Liga MX

Los encuentros podrán seguirse a través de televisión abierta, canales de paga y distintas plataformas de streaming disponibles en México.

Además, en EL INFORMADOR encontrarás la cobertura completa de la J8 del Clausura 2026, con resultados actualizados, tabla general, estadísticas y las noticias más relevantes de la Liga MX.

Calendario de partidos Jornada 8 del Clausura 2026 - Liga MX

Viernes 27 de febrero de 2026

Querétaro vs Santos
  • Sede: Estadio La Corregidora, 19:00 horas
  • Transmisión: FOX One
Mazatlán vs Pachuca
  • Sede: Estadio El Encanto, 19:00 horas
  • Transmisión: FOX One, TV Azteca, Azteca Deportes Network
Juárez vs Atlas
  • Sede: Estadio Olímpico Benito Juárez, 21:00 horas
  • Transmisión: FOX One, TV Azteca, Azteca Deportes Network
Xolos vs Pumas
  • Sede: Estadio Caliente, 21:06 horas
  • Transmisión: FOX One

Sábado 28 de febrero de 2026

Toluca vs Chivas
  • Sede: Estadio Nemesio Diez, 17:00 horas
  • Transmisión: TV Azteca, FOX One, Azteca Deportes Network
San Luis vs Puebla
  • Sede: Estadio Alfonso Lastras, 17:00 horas
  • Transmisión: ESPN, Disney+ Premium
Monterrey vs Cruz Azul
  • Sede: Estadio BBVA, 19:00 horas
  • Transmisión: TUDN, ViX Premium, Layvtime YouTube
León vs Necaxa
  • Sede: Estadio León, 19:00 horas
  • Transmisión: FOX One
América vs Tigres
  • Sede: Estadio Azteca, 21:00 horas
  • Transmisión: TUDN, ViX Premium, Layvtime YouTube

* Sujeto a cambios de transmisión
** Horario del centro de México

