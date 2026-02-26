No solo es un gran jugador, ahora, Cristiano Ronaldo, ha dado a conocer su faceta como inversionista. CR7 adquirió una participación del 25 % en el club Almería , de la segunda división española, el tercero en la tabla de la segunda división española.

Cristiano Ronaldo invierte en la UD Almería como parte del consorcio propietario del club. X / @U_D_Almeria

"Desde hace tiempo he tenido la ambición de contribuir al fútbol más allá del campo. UD Almería es un club español con una base fuerte y un claro potencial de crecimiento.

Deseo trabajar con el equipo que lo lidera para apoyar al club en su nueva fase de crecimiento", dijo Cristiano en el texto.

Lee también: Harfuch reporta la captura de cuatro reos fugados de prisión de Puerto Vallarta

Detalles de la adquisición

Brunswick Group, la firma global de asesoría en comunicación crítica y relaciones públicas, señaló en un comunicado que Cristiano compró el 25 % del club, que tiene un propietario saudí.

Según la firma, el cinco veces ganador del Balón de Oro, adquirió la participación en el Almería a través de su filial CR7 Sports Investments .

Almería ha estado bajo el control de propietarios saudíes durante más de seis años. Mohamed Al-Khereiji se convirtió en el nuevo propietario y presidente del club en el verano de 2025, cuando lo compró a Turki Al Alsheikh.

"Estamos muy satisfechos de que Cristiano haya elegido nuestro club para invertir. Conoce muy bien las ligas españolas y entiende el potencial de lo que estamos construyendo aquí, tanto en lo que respecta al equipo como a la academia", señaló Al-Khereiji en el comunicado.

No se dieron a conocer los detalles financieros.

Almería no respondió de inmediato a una solicitud por correo electrónico de la agencia periodística The Associated Press en la que se pedían más detalles sobre el acuerdo.

Almería ocupa actualmente el tercer lugar en la segunda división de España. Su presencia más reciente en la primera división fue en la temporada 2023-24.

Con información de SUN y AP.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

FF