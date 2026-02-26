Todavía faltan semanas para que inicie la temporada 2026, pero el futuro de Max Verstappen en la Fórmula 1 (F1) se puso en el foco de los aficionados recientemente. A sus 28 años, el piloto neerlandés volvió a dar señales de que su retiro podría llegar de forma anticipada, debido, se piensa, a los cambios reglamentarios y nuevas prioridades personales.

En el podcast Up to Speed divulgado hace unos días y citado por el portal soymotor.com, Verstappen fue directo: "No estoy preocupado por lo que viene, estoy contento con lo que logré y tengo otros proyectos en mente" , aseguró el cuatro veces campeón mundial de la F1.

El nuevo reglamento técnico de la F1, que entrará en vigor en este 2026, ha desatado un presunto debate en el paddock. Los monoplazas serán más pequeños a partir de este año, tendrán modificaciones aerodinámicas importantes y se dará mayor protagonismo al componente eléctrico y a la gestión de energía. Durante los pasados tests de pretemporada en Bahrein, Max Verstappen fue uno de los pilotos más críticos con estas modificaciones, dejando claro que la F1 que conocía está evolucionando hacia un modelo distinto.

Aunque Stefano Domenicali, CEO de la F1, intentó restar dramatismo al tema y aseguró que el neerlandés seguirá siendo pieza clave del campeonato, las palabras del piloto indican que su decisión dependerá de factores que van más allá del rendimiento deportivo.

En el mismo podcast, Verstappen dio muestras de cómo ha cambiado su visión del deporte tomando como referencia su actual vida familiar: "Cuando tenga 60 o 70 años, ¿a quién le importará cuántos títulos gané? Prefiero disfrutar de mi familia" , dijo el neerlandés.

Verstappen, uno de los fuertes para 2026 por su historial

En la F1, la carrera de Max Verstappen ha sido de envidiar. A sus 28 años, el piloto neerlandés de Red Bull se ha coronado campeón del mundo en cuatro ocasiones; primero en 2021, cuando el mexicano Sergio "Checo" Pérez llegó al equipo; luego repitió en 2022, 2023 y 2024.

Para 2025, ya sin Checo Pérez dentro de la escudería, tuvo una temporada más compleja, ya que desde el inicio compitió con Lando Norris, quien a bordo de su McLaren terminó arrebatándole el quinto título, pese a que "Mad Max" llegó con opciones a la última carrera en Abu Dhabi.

