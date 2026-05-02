La fase de eliminación directa del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX nos entrega uno de los cruces más pasionales del futbol mexicano. Este domingo 3 de mayo, las Águilas del América y los Pumas de la UNAM se enfrentan en el partido de ida de los Cuartos de Final. Para este compromiso de alta tensión, el Estadio Banorte fungirá como el escenario donde ambas escuadras buscarán dar el primer paso hacia las Semifinales, en una serie que promete mantener a los aficionados al borde del asiento desde el silbatazo inicial.

¿Cómo llegan América y Pumas a este encuentro?

Al instalarse en la ronda de Liguilla, el margen de error desaparece para los dos equipos. El América encara esta serie con la exigencia habitual que dicta su historia: avanzar y pelear por el título, a sabiendas de que la presión mediática no permite tropiezos en estas instancias definitivas. A esta ronda, los de Coapa llegaron ubicados en el octavo lugar tras acumular 25 puntos.

Por el otro lado, Pumas llega con la firme intención de trascender en el torneo y eliminar a su máximo rival deportivo. Los universitarios buscarán imponer condiciones desde los primeros 90 minutos para manejar la eliminatoria a su favor. El momento actual de ambos planteles, con la urgencia de no ceder terreno en la ida, anticipa un duelo sumamente táctico, de desgaste físico y de máxima concentración. Los de la UNAM arribaron a esta fase de eliminación luego de cerrar la primera parte del torneo como los líderes absolutos tras semanas del dominio de Chivas, con un total de 36 unidades.

Dónde ver EN VIVO el partido América vs Pumas de la Liguilla - Liga MX

El encuentro de ida de los Cuartos de Final está programado para disputarse este domingo 3 de mayo a las 17:00 horas (tiempo del centro de México) en el Estadio Banorte de la Ciudad de México. Los seguidores de ambos equipos tendrán múltiples opciones en televisión y plataformas digitales para disfrutar de este Clásico Capitalino.

Fecha y hora: Domingo 3 de mayo, 17:00 horas

Domingo 3 de mayo, 17:00 horas Estadio: Banorte, Ciudad de México

Banorte, Ciudad de México Transmisión: ViX Premium, TUDN, Canal 5, Lavytime YouTube

*Horarios del centro de México

**Sujeto a cambios de transmisión

-Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor-

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