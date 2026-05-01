El número 1 del mundo en el ranking de tenis ATP, Jannik Sinner, se situó por primera vez en su carrera en la Final del Masters 1000 de Madrid 2026 tras vencer al francés Arthur Fils por 6-2 y 6-4. Un logro más para el italiano en medio de una carrera en el tope del ascenso .

El jugador de San Cándido logró su vigésima segunda victoria en lo que va de curso en una hora y 29 minutos . Fue un torbellino en la primera manga, que encarriló con aparente facilidad y evidente superioridad. Le costó algo más en la segunda, equilibrada hasta el noveno juego que el transalpino quebró para sellar el triunfo en el décimo.

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Detalles de la Semifinal frente al francés

Sinner podría convertirse en el primer jugador de la historia en lograr cinco títulos Masters 1000 seguidos . Desde París 2025 tras hacer suyos los de Indian Wells, Miami y Montecarlo, jugará la Final con el ganador de la otra Semifinal, entre el belga Alexander Blockx, revelación del torneo, y el alemán Alexander Zverev, dos veces campeón y segundo cabeza de serie.

El duelo entre invictos esta temporada sobre arcilla tuvo un desenlace natural. Lo ganó el número uno del mundo. Fils, un jugador al alza, con el triunfo en Barcelona en el bolsillo y un gran transitar por Madrid, fue una especie de tentenpié en el territorio del italiano.

El jugador francés, sin embargo, ha dado sensación de haber recuperado el tono después de una lesión en la espalda que le distanció de la competición durante ocho meses. Ha llegado a semis en Madrid, igual que en Miami. Finalista en Doha, se hizo con el título en Barcelona. Un buen bagaje, pero distante del de su rival.

Sinner se codea con los grandes del tenis

Sinner, que ya se había impuesto en el único precedente entre ambos, en Montpellier en 2023, apuesta por empresas mayores.

El cuarto jugador más joven en completar las finales de todos los Masters 1000 alcanzó su victoria 350. Igualó a Novak Djokovic y Rafa Nadal como los únicos en lograr cinco finales seguidas de torneos de este rango y se une al español y a Roger Federer en hacerlo en los cuatro primeros de la temporada.

Sinner, con el triunfo ante Fils, acumula una racha de 27 victorias consecutivas en torneos Masters 1000 tras ganar títulos en París, Indian Wells, Miami y Montecarlo . Ya tiene en la mano su decimocuarta final después de completar la serie de finales en los nueve torneos del curso.

El italiano de 24 años tiene un récord de 29-3 en tierra batida desde Madrid 2024 (1-3 contra Alcaraz) y agranda, además, su distancia al frente de la clasificación mundial respecto al español.

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