Este domingo 3 de mayo concluye la ida de los Cuartos de Final del Clausura 2026, una fase clave que comenzará a definir el panorama rumbo a los decisivos partidos de vuelta. Luego de los intensos encuentros disputados el sábado, en los que los primeros equipos en acción pusieron en marcha sus estrategias para tomar ventaja, la atención se concentra ahora en los dos duelos restantes que completan la primera parte de la Liguilla de la Liga MX.

Los seguidores del futbol mexicano buscan seguir los partidos en vivo para no perder detalle de las ventajas que puedan conseguir los equipos de cara a la próxima semana, cuando se disputen los encuentros de vuelta.

Al finalizar la jornada dominical, el panorama comenzará a perfilar qué escuadras tienen mayores aspiracione s de avanzar a la antesala de la gran final.

Los aficionados podrán seguir los encuentros EN VIVO a través de televisión y plataformas digitales.

Partidos hoy domingo 3 de mayo – Liga MX EN VIVO

América y Pumas protagonizarán el partido más esperado de la jornada, en una nueva edición de una de las rivalidades más importantes del futbol mexicano. Ambos equipos buscarán sumar un resultado positivo en un duelo que suele estar marcado por la intensidad, la pasión en la tribuna y la lucha por imponer condiciones desde el arranque. El compromiso está programado para las 17:00 horas y podrá seguirse en vivo a través de varias opciones en televisión y streaming.

Más adelante, Toluca y Pachuca se medirán en otro partido de gran atractivo dentro de la fecha, con dos equipos que buscarán mantenerse con vida en la serie. Se espera un encuentro dinámico, con propuestas ofensivas y momentos de alta exigencia en ambas áreas. El silbatazo inicial será a las 19:15 horas y la transmisión estará disponible mediante televisión abierta, de paga y por internet.

América vs Pumas | 17:00 | TUDN, ViX Premium, Canal 5, Layvtime YouTube

Toluca vs Pachuca | 19:15 | FOX One, Canal 5, ViX Premium, aztecadeportes.com, FOX, Tubi, TUDN, Azteca 7

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*Horarios del centro de México

**Sujeto a cambios de transmisión

-Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor-

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