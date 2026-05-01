La Federación Mexicana de Futbol (FMF) y la Selección Nacional han causado polémica por el manejo de las convocatorias y los ciclos con el Tri, que son la preparación para la Copa del Mundo 2026 de la FIFA en la que van a jugar en casa, pero la incertidumbre ha sido parte del proceso en estos últimos días en los que las cosas han dado un giro inesperado.

Duilio Davino, director de Selecciones Nacionales, se echó para atrás y anunció un cambio significativo en los planes de la lista final para el Mundial : la convocatoria no está cerrada todavía para nadie y quienes estén en la muy anticipada concentración, que inicia el 6 de mayo, no tienen un lugar garantizado para el certamen de la FIFA.

"La realidad es que nosotros no estamos cerrados a absolutamente a nada. La intención es llevar el mejor equipo posible a la Copa del Mundo. Falta todavía mucho tiempo para dar la lista definitiva, que es el primero de junio; el 11 de mayo tenemos que dar la prelista FIFA que es hasta máximo 55 jugadores y, al final, Javier ["Vasvo" Aguirre] tomará mano de esos 55 para representar a México. Lo que claro está es que estos 20 al trabajar desde antes con Javier llevan mano", declaró Davino en entrevista para un medio.

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El repentino movimiento aumentó la polémica y la crítica alrededor del manejo y gestión del combinado nacional de cara al próximo torneo internacional. La decisión de Aguirre de iniciar una concentración mes y medio antes de que inicie la competencia ya llamaba la atención al dejar sin pilares fundamentales a varios equipos que disputarán la Liguilla del Clausura 2026 de la Liga MX , mientras que otros países tienen a sus futbolistas fogueándose con sus respectivos clubes en los cierres de temporada, incluídos los mexicanos que militan en Europa.

Peligro en la Liguilla del Clausura

Ahora, llama la atención que los equipos mexicanos podrían ser afectados en vano. En el caso del Guadalajara, enfrentarán a Tigres con cinco jugadores ausentes por la convocatoria que, en algún caso específico, podrían tampoco llegar el 11 de junio al Azteca, cuando parecían tener, por lo menos, ese lugar ya apartado.

A pesar de que las Chivas son el equipo con más aporte a la Selección, otros, como el Toluca, tienen dos nombres en la lista actual: Alexis Vega y Jesús Gallardo, en tanto que conservaron a Marcel Ruiz para enfrentar a Pachuca y, dependiendo de su rendimiento y estado físico, vuelve a tener la oportunidad de ser llamado por el "Vasco"; Cruz Azul no tendrá en sus filas a Erik Lira contra el Atlas, pero sí a Charly Rodríguez, que lucía como un inamovible para Aguirre y, también, será elegible.

Un titubeo que se repite

No es la primera vez que hay contradicciones desde las oficinas de selecciones nacionales. El 30 de junio del 2024, tras una desastrosa Copa América, Davino declaró que el proyecto de Jaime Lozano llegaba al 2026 y dos semanas más tarde, a mitad de julio, "Jimmy" estaba fuera del banquillo nacional.

Por lo pronto, con los 12 jugadores que parecían seguros y 8 "sparrings", Javier Aguirre trabajará a partir de la próxima semana para preparar los últimos duelos amistosos de la selección contra Ghana el 22 de mayo, Australia el 29 y, por último, Serbia el 4 de mayo, una semana antes del silbatazo inicial del Mundial.

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FF