Selección Mexicana se luce con nuevo jersey blanco para el Mundial 2026

La Selección Mexicana lanzó ayer su uniforme de visitante para el ciclo que inicia con el Mundial 2026: una camiseta blanca, con grecas prehispánicas en marca de agua, que retoma elementos retro de la marca Adidas.

En redes sociales y en la página del fabricante circularon las imágenes del uniforme que el equipo utilizará, al menos, en el partido del 24 de junio contra el rival europeo del grupo A, que se definirá entre Dinamarca, Macedonia del Norte, República Checa e Irlanda.

La camiseta presenta, en el lado izquierdo del pecho, el escudo de la Selección, y en el derecho, el antiguo logotipo de Adidas (trifolio), ambos en color verde bandera. Sobre los hombros, suben hacia el cuello dos líneas verdes y una roja, con espacios blancos entre ellas, repitiéndose los colores también de manera horizontal en las mangas.

Por detrás, en la zona de la escápula, aparece el lema SOMOS MÉXICO, con letras que imitan la estética de las grecas zapotecas como las incrustadas en Mitla. Este componente cultural también se usa para matizar toda la camiseta a manera de marca de agua, con un tono que tiende al gris y cuya visibilidad depende de la luz. A propósito, Adidas resalta que su reproducción es autorizada por el Instituto Nacional de Antropología e Historia.

A juego con la camiseta van un short verde y medias blancas.

Con este nuevo diseño, la camiseta negra, con vivos en verde y blanco en los hombros y las letras MX en patrón a lo largo de la prenda, queda como tercer uniforme. El primero será la camiseta verde que la Selección ha utilizado en sus últimos juegos.

México retomó el verde para su uniforme de local y dejó el negro como tercera opción. IMAGO7

¿Cuánto cuesta la nueva camiseta de la Selección Mexicana?

Los precios del jersey visitante de la Selección Nacional de México 26 van de los 1,999 a los 3,199 pesos, dependiendo si se trata de la versión para jugador y si es de manga larga o corta:

Jersey visitante versión jugador manga larga: 3,199

Jersey visitante versión jugador: 2,999

Jersey visitante versión fan manga larga: 2,299

Jersey visitante versión fan: 1,999

Jersey visitante versión fan para mujer: 1,999

Jersey visitante versión fan para mujer, por encima de la cintura: 1,899

Jersey visitante versión fan para niños, manga larga: 1,799

Jersey visitante versión fan para niños: 1,699

La página de Adidas también oferta el jersey de entrenamiento, la chamarra deportiva y una versión en vestido.

Asimismo, ya está a la venta el uniforme de visitante para portero, el cual es violeta, con bandas con los colores patrios en los hombros.