El partido entre Pumas y América se jugará este sábado dentro de la Jornada 12 (J12) del Clausura 2026. Ambos equipos llegan con la mira puesta en escalar posiciones para cumplir sus propios objetivos en la fase regular, entre estos el no salir de la zona de clasificados a Liguilla. Te contamos a qué hora empieza y dónde podrás ver el duelo EN VIVO.

Cómo llegan Pumas vs América a la Jornada 12 de la Liga MX

Este fin de semana se vivirá un duelo en la cancha del Estadio Olímpico Universitario entre dos equipos grandes del futbol mexicano, en una nueva edición del Clásico Capitalino que suele jugarse con alta intensidad, sin importar el momento de cada uno.

Pumas llega en mejor posición en la Tabla General, ubicado en el quinto lugar con 20 puntos. En su último juego, los universitarios empataron 2-2 con Cruz Azul en un partido exigente, que dejó ver su capacidad de reacción tras venir de atrás en el marcador.

Del otro lado, América se halla en la séptima posición con 17 unidades y también atraviesa un calendario exigente, al combinar su participación en Liga MX con la Concachampions, donde recientemente consiguió su pase a la siguiente ronda tras empatar ante Philadelphia Unión.

La rivalidad histórica entre estos dos equipos de la Ciudad de México hace suponer que será un partido en el que ambos equipos buscarán imponer condiciones.

Dónde ver EN VIVO el partido Pumas vs América de la J12 - Liga MX

Pumas y América saltarán al césped del Estadio Olímpico Universitario de la Ciudad de México este sábado 21 de marzo. Los gritos en la grada arrancan a las 21:10 horas, tiempo del centro de México, para disputar la J12 del Clausura 2026. El encuentro estará disponible por televisión abierta y restringida, y se podrá ver en plataformas de streaming. Además, podrás saber el resultado en EL INFORMADOR.

Fecha y hora: Sábado 21 de marzo, 21:10 horas

Sábado 21 de marzo, 21:10 horas Estadio: Olímpico Universitario, Ciudad de México

Olímpico Universitario, Ciudad de México Transmisión: Canal 5, TUDN, ViX Premium, Layvtime YouTube

*Con información de SUN

**Horarios del centro de México

***Sujeto a cambios de transmisión

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