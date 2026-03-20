La Selección de Portugal enfrentará a México en la próxima fecha FIFA sin su máxima figura, Cristiano Ronaldo, quien está fuera por lesión desde el pasado mes de febrero. A esta ausencia se suma la del delantero de Toluca, Paulinho, quien tampoco apareció este viernes en la lista de convocados por el técnico Roberto Martínez.

¿Por qué no fueron convocados Cristiano y Paulinho para el partido México vs Portugal?

El partido amistoso ante los lusos marcaría la reinauguración del Estadio Azteca, tras casi dos años de trabajos de remodelación de cara a los encuentros del Mundial 2026 que se disputarán en ese recinto.

Tras semanas de rumores sobre la posible ausencia de Cristiano Ronaldo debido a la lesión que arrastra, se contemplaba a Paulinho como uno de los candidatos para ocupar su lugar. El delantero del Toluca ha destacado en la Liga MX por sus actuaciones, que lo han llevado a ser campeón de goleo en varias ocasiones y a contribuir al bicampeonato de los Diablos Rojos tras más de una década sin títulos. Sin embargo, y sin que hasta ahora se haya dado a conocer el motivo, el atacante tampoco fue convocado para el partido en la Ciudad de México.

Los jugadores convocados por México y Portugal para el amistoso en el Estadio Azteca

El seleccionador español presentó una convocatoria de 27 jugadores para los amistosos ante la Selección Mexicana y luego contra Estados Unidos, en la que destacan nombres como Bruno Fernandes, João Cancelo y Rafael Leão, además de incorporaciones como Gonçalo Guedes, Samu Costa y Renato Veiga.

En conferencia desde la Ciudad del Futbol en Oeiras, Roberto Martínez explicó que el equipo mantiene una base sólida, pese a las ausencias, con el objetivo de seguir afinando detalles rumbo al Mundial de 2026 que se jugará en México, Canadá y Estados Unidos.

Lista de convocados de Portugal

Porteros: Diogo Costa (Oporto), Rui Silva (Sporting de Portugal), José Sá (Wolverhampton).

Diogo Costa (Oporto), Rui Silva (Sporting de Portugal), José Sá (Wolverhampton). Defensas: Matheus Nunes (Manchester City), Diogo Dalot (Manchester United), João Cancelo (FC Barcelona), Nuno Mendes (PSG), Gonçalo Inácio (Sporting), Tomás Araújo (Benfica), António Silva (Benfica), Renato Veiga (Villarreal).

Matheus Nunes (Manchester City), Diogo Dalot (Manchester United), João Cancelo (FC Barcelona), Nuno Mendes (PSG), Gonçalo Inácio (Sporting), Tomás Araújo (Benfica), António Silva (Benfica), Renato Veiga (Villarreal). Mediocampistas: João Neves (PSG), Rúben Neves (Al Hilal), Samu Costa (Mallorca), Vitinha (PSG), Bruno Fernandes (Manchester United), Rodrigo Mora (Oporto), Mateus Fernandes (West Ham).

João Neves (PSG), Rúben Neves (Al Hilal), Samu Costa (Mallorca), Vitinha (PSG), Bruno Fernandes (Manchester United), Rodrigo Mora (Oporto), Mateus Fernandes (West Ham). Delanteros: Ricardo Horta (Braga), Pedro Gonçalves (Sporting), João Félix (Al Nassr), Francisco Trincão (Sporting), Francisco Conceição (Juventus), Pedro Neto (Chelsea), Rafael Leão (AC Milan), Gonçalo Guedes (Real Sociedad) y Gonçalo Ramos (PSG).

Los jugadores que podrían tomar el rol de CR7 en la delantera son su compañero en el Al Nassr del futbol árabe, João Félix; además de Pedro Neto, del Chelsea; Rafael Leão, compañero del mexicano Santiago Giménez en el AC Milan; o Gonçalo Ramos, del PSG.

La tarde de ayer jueves, la Selección Mexicana, dirigida por Javier "El Vasco" Aguirre, dio a conocer la lista de convocados con la que afrontará el partido ante el conjunto europeo. La convocatoria combina experiencia y juventud, con los regresos de Guillermo Ochoa y Julián Quiñones, además de la primera aparición de Álvaro Fidalgo en el combinado nacional.

El Tricolor se medirá a Portugal el 28 de marzo y posteriormente a Bélgica el 31, en partidos clave dentro de su preparación rumbo a la Copa del Mundo.

Lista de convocados de México

Porteros: Raúl Rangel (Chivas), Guillermo Ochoa (AEL Limassol), Carlos Acevedo (Santos).

Raúl Rangel (Chivas), Guillermo Ochoa (AEL Limassol), Carlos Acevedo (Santos). Defensas: Richard Ledezma (Chivas), Jorge Sánchez (PAOK), César Montes (Lokomotiv Moscú), Israel Reyes (América), Johan Vásquez (Genoa), Everardo López (Toluca), Jesús Gallardo (Toluca), Jesús Angulo (Tigres).

Richard Ledezma (Chivas), Jorge Sánchez (PAOK), César Montes (Lokomotiv Moscú), Israel Reyes (América), Johan Vásquez (Genoa), Everardo López (Toluca), Jesús Gallardo (Toluca), Jesús Angulo (Tigres). Mediocampistas: Denzell García (Juárez), Erik Lira (Cruz Azul), Obed Vargas (Atlético de Madrid), Álvaro Fidalgo (Betis), Orbelín Pineda (AEK Atenas), Carlos Rodríguez (Cruz Azul), Érick Sánchez (América), Brian Gutiérrez (Chivas).

Denzell García (Juárez), Erik Lira (Cruz Azul), Obed Vargas (Atlético de Madrid), Álvaro Fidalgo (Betis), Orbelín Pineda (AEK Atenas), Carlos Rodríguez (Cruz Azul), Érick Sánchez (América), Brian Gutiérrez (Chivas). Delanteros: Roberto Alvarado (Chivas), Germán Berterame (Inter Miami), Julián Quiñones (Al-Qadsiah), Alexis Vega (Toluca), Guillermo Martínez (Pumas), Raúl Jiménez (Fulham), Armando González (Chivas).

El duelo entre Portugal y México atraía a muchos aficionados del futbol ante la expectativa de poder ver en suelo nacional a Cristiano Ronaldo, aunque sin él, se permitirá observar el nivel de ambas selecciones en lo que es su preparación rumbo a la Copa del Mundo que arranca el próximo 11 de junio en el renovado Estado Azteca.

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