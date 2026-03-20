Monterrey recibe a Chivas este sábado en su estadio por la Jornada 12 (J12) del Clausura 2026. El Guadalajara, actual líder con 27 puntos tras golear a León, visita a unos Rayados que ocupan la novena posición y buscan, con urgencia, sumar en casa para acercarse a la zona de clasificación. Conoce dónde ver el enfrentamiento en vivo.

Cómo llegan Monterrey vs Chivas a la Jornada 12 de la Liga MX

Este sábado se vivirá un duelo en la cancha del Estadio BBVA entre dos equipos con aspiraciones importantes, pues Monterrey busca meterse de lleno en la pelea por la Liguilla, mientras Chivas quiere mantenerse en la cima del Clausura 2026.

Rayados llega en la novena posición con 14 puntos. El conjunto regiomontano necesita hacerse fuerte en casa para recortar distancia con los primeros lugares y meterse en zona de clasificación donde, hasta el momento, ha sido superado por Pachuca y Atlas, grandes revelaciones del certamen.

Por su parte, Chivas vive un momento sólido al liderar la Tabla General con 27 unidades. El equipo dirigido por Gabriel Milito viene de golear 5-0 a León en su partido pendiente de la J9, resultado que lo catapultó a la cima del campeonato. El Rebaño buscará mantener ese ritmo y seguir sumando para no volver a perder el primer lugar de la clasificación.

Dónde ver EN VIVO el partido Monterrey vs Chivas de la J12 - Liga MX

Este sábado 21 de marzo, Monterrey recibirá a Chivas en el Estadio BBVA de Monterrey, Nuevo León, por la J12 del Clausura 2026. El partido comenzará a las 19:05 horas, tiempo del centro de México, y estará disponible por televisión abierta y restringida; también se podrá ver en plataformas de streaming. Y por si no puedes verlo, pero quieres seguir el resultado en tiempo real, solo lee en EL INFORMADOR.

Fecha y hora: Sábado 21 de marzo, 19:05 horas

Sábado 21 de marzo, 19:05 horas Estadio: BBVA, Monterrey, Nuevo León

BBVA, Monterrey, Nuevo León Transmisión: TUDN, Canal 5, ViX Premium, Layvtime YouTube

*Con información de SUN

**Horarios del centro de México

***Sujeto a cambios de transmisión

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