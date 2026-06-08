Charros se prepara para una semana de interzonas ante Guerreros y Diablos

La temporada 2026 de la Liga Mexicana de Beisbol entrará en una nueva etapa esta semana con el inicio de los enfrentamientos interzona, donde los equipos del Norte y Sur medirán fuerzas en una serie de duelos que prometen elevar la intensidad de la competencia. En ese contexto, los Charros de Jalisco tendrán una complicada prueba al recibir a Guerreros de Oaxaca y Diablos Rojos del México en el Estadio Panamericano.

La actividad comenzará este martes 9 de junio, cuando la novena jalisciense se enfrente a a la escuadra oaxaqueña a partir de las 19:30 horas. Aunque los Guerreros llegan tras perder su más reciente serie frente a El Águila de Veracruz y acumulan apenas una victoria en sus últimos nueve compromisos, se mantienen en la cuarta posición de la Zona Sur con marca de 25 triunfos y 20 derrotas.

Doble cartelera

Cabe destacar que, el miércoles 10, habrá doble cartelera en el inmueble zapopano. El cotejo dos de la serie ante Oaxaca comenzará a las 17:00 horas. En cuanto se acabe, se disputará el tercer y definitivo duelo, ambos se desarrollarán en siete entradas. Recordando que, el jueves 11 empezará el Mundial 2026 de futbol y Guadalajara será sede de un partido ese día.

Prueba de fuego ante el líder del Sur

Posteriormente, el viernes 12 de junio, Charros tendrá enfrente uno de los retos más importantes de la campaña al recibir a los Diablos Rojos del México, líderes del sector sureño con récord de 28-17. La escuadra escarlata presume una de las ofensivas más poderosas de toda la liga y cuenta con dos de los bateadores más destacados de la temporada.

Por un lado, Carlos Pérez lidera la LMB en porcentaje de bateo con un impresionante .407. Además, el experimentado Robinson Canó encabeza el departamento de carreras producidas con 54, consolidándose como una de las piezas clave del ataque capitalino.

Jalisco llega en su mejor momento

Sin embargo, Charros llega a estos duelos en uno de sus mejores momentos del año. El conjunto dirigido por Benjamín Gil ha escalado hasta la segunda posición de la Zona Norte con récord de 27-18 y únicamente ha perdido una de sus últimas siete series disputadas, mostrando consistencia pese a las lesiones que han afectado al plantel durante las últimas semanas.

NG