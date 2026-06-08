La FIFA confirmó este lunes la designación del árbitro brasileño Wilton Pereira Sampaio para dirigir el partido inaugural de la Copa del Mundo 2026 entre México y Sudáfrica, encuentro programado para el próximo jueves en el Estadio Ciudad de México. El silbante encabezará una cuarteta sudamericana en el arranque del torneo .

Sampaio, nacido en Teresina de Goiás, Brasil, es uno de los árbitros con mayor experiencia internacional dentro de la Confederación Sudamericana de Futbol (Conmebol). Forma parte de la lista de árbitros FIFA desde 2013 y ha participado en competencias como la Copa Libertadores, las eliminatorias sudamericanas y la Copa del Mundo de Qatar 2022.

Durante el Mundial de Qatar dirigió cuatro encuentros, así como el partido de cuartos de final entre Inglaterra y Francia.

La trayectoria de Sampaio en el arbitraje profesional comenzó en el futbol brasileño y en 2012 fue reconocido entre los árbitros destacados del Campeonato Brasileño. Su carrera internacional lo llevó a consolidarse como uno de los representantes de Brasil en las principales competencias organizadas por FIFA y Conmebol .

El encuentro entre México y Sudáfrica marcará el inicio de la vigesimotercera edición de la Copa del Mundo. El equipo dirigido por Javier Aguirre abrirá su participación ante una selección sudafricana que regresa al torneo después de varias ausencias mundialistas.

México llega al partido tras varias semanas de concentración en el Centro de Alto Rendimiento y con una plantilla integrada por futbolistas de la Liga MX y elementos que militan en Europa. El combinado nacional buscará comenzar con una victoria su camino en el Grupo A , en un torneo donde además ejercerá como uno de los tres países anfitriones junto con Canadá y Estados Unidos.

SV