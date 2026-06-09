España vence a Perú y se reporta lista para el Mundial

La Selección Nacional de España derrotó 3-1 a su similar de Perú en un encuentro de carácter amistoso celebrado en el Estadio Cuauhtémoc, escenario que registró una asistencia oficial de 45 mil 845 aficionados. Este compromiso significó el cierre de la etapa de preparación del conjunto europeo previo a su participación en la Copa del Mundo, mientras que la escuadra sudamericana, que no obtuvo la clasificación al torneo mundialista, utilizó el juego de cara a sus próximos compromisos eliminatorios.

El equipo dirigido por Luis de la Fuente abrió el marcador al minuto dos del primer tiempo por conducto de Mikel Oyarzabal, quien ejecutó un disparo de media distancia que superó al guardameta Pedro Gallese. El dominio táctico del conjunto ibérico se manifestó nuevamente al minuto 30, cuando Pedro ‘Pedri’ González anotó el segundo tanto del partido tras rematar un servicio enviado por Ferran Torres desde el sector derecho.

En el inicio de la segunda mitad, el cuerpo técnico de España realizó modificaciones en su alineación con los ingresos de David Raya, Eric Garcia, Yeremy Pino y Dani Olmo. Al minuto 58, una acción ofensiva de Yeremy Pino provocó un desvío del portero Gallese hacia su propia portería, lo que incrementó la diferencia a tres goles a cero.

El representativo de Perú consiguió el descuento al minuto 65 por mediación de Jairo Vélez, quien definió por el centro del área ante la salida del arquero Raya. Posteriormente, la escuadra española completó sus cambios con las entradas de Marc Pubill, Gavi, Martín Zubimendi y Mikel Merino para asegurar el control del balón hasta el silbazo final.

Con este resultado, España mantiene un balance de cuatro victorias en el historial de enfrentamientos directos contra Perú. Asimismo, este juego representó la séptima visita de la selección española a territorio mexicano y la segunda en la historia de la ciudad de Puebla, donde no se presentaba desde los cuartos de final de la Copa del Mundo de 1986.

La delegación de España se trasladará a los Estados Unidos para encarar la fase de grupos del certamen mundialista dentro del sector H, donde debutará el próximo 15 de junio frente a Cabo Verde en la sede de Atlanta, Georgia.

El cuerpo técnico español destacó que el encuentro permitió evaluar el estado físico y futbolístico de varios jugadores antes de la competición oficial, además de afinar aspectos tácticos que serán fundamentales durante la fase inicial del torneo.

Por su parte, Perú valoró la experiencia obtenida frente a un rival de primer nivel internacional.