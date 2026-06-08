Charros se sobrepone a las lesiones y se afianza en la parte alta de la Zona Norte

A pesar de las múltiples lesiones que han golpeado a su roster durante las últimas semanas, los Charros de Jalisco atraviesan uno de sus mejores momentos en la temporada 2026 de la Liga Mexicana de Beisbol (LMB), consolidándose como el segundo mejor equipo de la Zona Norte.

La novena jalisciense ha ganado seis de sus últimas siete series, una racha que le ha permitido alcanzar una marca de 27 victorias y 18 derrotas, colocándose a solo cuatro triunfos de los líderes del sector, los Toros de Tijuana.

El reto de las bajas por lesión

El buen paso del conjunto albiazul cobra aún más relevancia si se considera la cantidad de bajas que ha tenido que enfrentar. Jugadores clave como Michael Wielansky, Miguel Aguilar, Josh Fuentes y Luis Martínez han tenido que verse imposibilitados de jugar debido a distintas lesiones. A ellos también se sumó Mateo Gil, aunque el infielder logró reaparecer en los compromisos más recientes de los Charros, representando una noticia alentadora para el equipo.

Movimientos y nuevos refuerzos

Ante este panorama, el cuerpo técnico encabezado por Benjamín Gil se vio obligado a reforzar el plantel para mantener la competitividad. Como resultado, la organización anunció la incorporación de Manny Barreda y Alex Mejía, ambos procedentes de los Saraperos de Saltillo.

Para concretar la operación, Charros envió al lanzador Luis Payán y al receptor Donny Sands a la novena coahuilense, en un movimiento que busca fortalecer tanto el pitcheo como la profundidad del roster rumbo a la segunda mitad de la campaña.

Ahora, Jalisco afrontará un importante reto con las series interzona frente a Guerreros de Oaxaca y Diablos Rojos del México. Oaxaca marcha en la cuarta posición de la Zona Sur con récord de 25-20, mientras que los escarlatas lideran dicho sector con marca de 28-17.

Será una prueba exigente para unos Charros que, pese a la adversidad, han demostrado tener los argumentos para competir entre los mejores equipos de la LMB.

NG