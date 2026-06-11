La Copa Mundial 2026 de la FIFA comenzará para Estados Unidos con un desafío de alta exigencia cuando enfrente este viernes 12 de junio a Paraguay en el Estadio de Los Ángeles a las 19:00 horas. El conjunto norteamericano tendrá la responsabilidad de debutar ante su afición como anfitrión del torneo internacional por segunda ocasión en su historia, buscando arrancar con el pie derecho un certamen que genera grandes expectativas entre sus seguidores .

La escuadra de las barras y las estrellas intentará repetir, e incluso superar, lo realizado en la edición de 1994, cuando organizó el Mundial y consiguió avanzar hasta los octavos de final. Aquella actuación quedó grabada en la memoria de los aficionados estadounidenses, pues lograron clasificarse a la fase eliminatoria antes de caer frente a Brasil, selección que terminaría levantando el título. Ahora, más de tres décadas después, Estados Unidos vuelve a albergar la máxima justa futbolística con la ilusión de protagonizar una campaña histórica .

Sin embargo, el primer obstáculo en su camino no será sencillo. Paraguay llega a la Copa del Mundo con argumentos suficientes para convertirse en un rival incómodo y competitivo . La selección guaraní regresa a una cita mundialista después de 16 años de ausencia, ya que su última participación se remonta a Sudáfrica 2010, torneo en el que alcanzó los cuartos de final, la mejor actuación de su historia.

En aquella edición, los sudamericanos estuvieron muy cerca de avanzar a semifinales, pero terminaron siendo eliminados por un marcador de 1-0 a manos de España, que posteriormente se coronó campeona del mundo.

La llegada de las selecciones al Mundial

El proceso clasificatorio rumbo al Mundial 2026 confirmó el crecimiento de Paraguay. El conjunto sudamericano aseguró su boleto tras finalizar en el sexto puesto de las eliminatorias de la CONMEBOL con 28 puntos, la misma cantidad que selecciones de gran peso como Brasil, Uruguay y Colombia.

Además, durante su camino consiguió victorias de enorme relevancia, incluyendo triunfos sobre Argentina por marcador de 2-1 y sobre Brasil por 1-0, resultados que evidencian su capacidad para competir contra las potencias del continente.

En contraste, Estados Unidos no llega en su mejor momento. El equipo dirigido por Mauricio Pochettino únicamente ha conseguido una victoria en lo que va de 2026, un emocionante triunfo de 3-2 frente a Senegal. No obstante, también ha sufrido derrotas ante selecciones de mayor jerarquía internacional como Bélgica, Portugal y Alemania.

Paraguay, por su parte, ha mostrado una mayor regularidad en sus compromisos recientes. En los tres encuentros disputados durante el presente año suma dos victorias y una derrota, esta última frente a Marruecos. Dicho rendimiento ha fortalecido la confianza de un plantel que buscará convertirse en una de las sorpresas de la competición.

El historial de Paraguay y Estados Unidos en torneos de la FIFA

La historia mundialista también ofrece datos interesantes para este enfrentamiento. Paraguay disputará en 2026 su novena Copa del Mundo, mientras que Estados Unidos alcanzará su participación número 12. El mejor resultado de los norteamericanos se produjo en la primera edición de la competencia, en Uruguay 1930, cuando lograron avanzar hasta las semifinales.

Más recientemente, Estados Unidos dejó buenas sensaciones en Qatar 2022. A pesar de compartir grupo con Inglaterra, Irán y Gales, logró clasificarse invicto a los octavos de final tras empatar ante ingleses y galeses, además de derrotar a Irán con un gol decisivo de Christian Pulisic. Sin embargo, su aventura terminó en la ronda de los 16 mejores al caer 3-1 frente a Países Bajos.

En cuanto al historial entre ambas selecciones dentro de los Mundiales, el duelo de 2026 tendrá un significado especial. Será la primera ocasión en casi un siglo que estadounidenses y paraguayos se enfrenten en una Copa del Mundo desde la edición inaugural de 1930. En aquel antecedente, Estados Unidos se impuso con autoridad por marcador de 3-0.

Con el respaldo de su afición y la presión de inaugurar su camino mundialista en casa, Estados Unidos buscará dar el primer golpe . Del otro lado estará una Paraguay motivada, en ascenso y decidida a demostrar que su regreso a la élite del futbol mundial no es una casualidad . Todo está listo para un duelo que promete intensidad, historia y emociones desde el silbatazo inicial.

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FF