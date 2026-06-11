La fiesta del futbol ha arrancado oficialmente este jueves, donde uno de los juegos clave para la ciudad será el Corea del Sur contra Chequia. A ese jugo, precisamente, asistirá Jiří y "sus hermanos", con quienes ha viajado desde Chequia para disfrutar de la justa internacional que ha elegido a Jalisco como una de sus sedes.

La jornada para Jiří y sus hermanos comenzó este 11 de junio desde muy temprana hora: a las 10:00 de la mañana ya se habían reunido en un bar del Paseo Chapultepec para ver la transmisión de la inauguración del torneo desde la Ciudad de México, y posteriormente, del juego entre México y Sudáfrica.

Para Jiří, el viaje fue "extremadamente largo", pero se dijo feliz de estar en la ciudad para conocer más sobre su cultura... pero también, de su fiesta .

¿Cuál es su itinerario planeado para esta visita?

"Estaremos cinco días, hoy estaremos en el partido de Chequia; después, el itinerario es tequila, cerveza, templo, tequila, tequila, cerveza, templo, tequila. Cambio de ropa y reiniciamos ".

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Así, una de sus paradas en nuestra entidad será visitar el Pueblo Mágico de Tequila, donde buscarán tomar algún tour para conocer más sobre el proceso de su elaboración, aprovechando que esta es la cuna de esa bebida espirituosa que, afirmó, él y sus hermanos conocen, pero es muy costoso del otro lado del mundo.

"Hay que aprovechar que el tequila aquí es barato, porque en Chequia es realmente caro. También de su cerveza, que es muy conocida en todo el mundo, pero también es muy cara allá", dijo el joven checo.

En general, dijo Jiří, lo que espera de este viaje es poder convivir con sus hermanos y disfrutar de esta justa deportiva, en la cual esperan que su equipo pueda anotar por lo menos un solo gol ... no precisamente este jueves, pues dijo, su pronóstico para el partido entre Corea y Chequia terminará con un marcador de cero goles cada uno. Todo lo demás será parte de la experiencia que quedará en su memoria.

De esta forma, Jiří y sus hermanos se vuelven parte de los hasta tres millones de turistas, nacionales y extranjeros, quienes se estima estarán llegando a lo largo del desarrollo del torneo del verano , de acuerdo con las autoridades en materia de turismo del Estado de Jalisco, y quienes no solamente estarán visitando las distintas atracciones de la Zona Metropolitana de Guadalajara, sino también de sus municipios clave y por supuesto, sus pueblos mágicos, como lo es el Pueblo Mágico de Tequila.

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FF