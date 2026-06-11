Real Madrid anunció este jueves desde un comunicado oficial el nombramiento del Papa León XIV como miembro de honor .

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La entidad madridista informó en su página oficial que la Junta Directiva, presidida por Florentino Pérez, ha acordado conceder la distinción de socio de honor al Pontífice , con lo que el Real Madrid "muestra su admiración y reconocimiento a una figura universal que representa a miles de millones de personas, y que promueve la paz, la solidaridad y la justicia en el mundo".

El nombramiento llega poco después del paso de León XIV por Madrid y de su presencia en el estadio Santiago Bernabéu el pasado 8 de junio, una visita que para el Real Madrid fue "un honor" y que "quedará para siempre como una de las imágenes más emocionantes" de su historia, según reza el comunicado.

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Día de anuncios en Real Madrid: Florentino Pérez es presidente hasta 2030

También, este jueves 11 de junio, se dio a conocer que Florentino Pérez continuará como presidente del Real Madrid hasta 2030 tras recibir el acta de la Junta Electoral que certifica su reelección para un nuevo mandato al frente del club blanco.

Pérez, que afrontará su octavo mandato al frente de la entidad blanca, encabezará una Junta Directiva en la que figuran como vicepresidentes Eduardo Fernández de Blas, Pedro López Jiménez, Enrique Sánchez González y Enrique Pérez Rodríguez, mientras que José Luis del Valle Pérez ejercerá como secretario.

El dirigente madrileño ocupa la presidencia del Real Madrid en dos etapas: desde julio de 2000 hasta febrero de 2006 y desde mayo de 2009 hasta la actualidad. En esos años, bajo su mandato, el Real Madrid ha conquistado un total de 66 títulos entre las secciones de futbol y baloncesto, según destacó la entidad en un comunicado oficial.

En futbol, el Real Madrid ha introducido en sus vitrinas siete Copas de Europa, siete Mundiales de Clubes, seis Supercopas de Europa, siete títulos de Liga, tres Copas del Rey y siete Supercopas de España .

La proclamación de Florentino Pérez se produjo en un acto celebrado en la sala de juntas de la Ciudad Real Madrid, donde quedó oficialmente constituida la nueva Junta Directiva que dirigirá el club durante los próximos cuatro años.

Con información de EFE.

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FF