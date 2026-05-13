La Administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó que aquellos que cuenten con entradas para asistir a alguno de los partidos del Mundial de Futbol 2026 en estadios estadounidenses quedarán exentos de pagar las fianzas de visado que superan los 15 mil dólares , las cuales el Gobierno ha venido exigiendo a ciudadanos de determinadas naciones para entrar al país.

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La subsecretaria de Estado para Asuntos Consulares, Mora Namdar, anunció la decisión estadounidense de liberar de estos pagos a todos los visitantes que entren a Estados Unidos con motivo de la realización del torneo deportivo.

Estados Unidos eliminará fianzas de visado para aficionados del Mundial 2026

"Estamos eximiendo de las fianzas de visado a los aficionados que cumplan los requisitos, que hayan adquirido entradas para la Copa Mundial y que se hayan inscrito en el programa FIFA Pass a partir del 15 de abril de 2026", explicó en un comunicado.

La medida supone una importante flexibilización después de que las exigencias que ha impuesto la Administración Trump en materia migratoria complicaran enormemente que miles de aficionados con entradas adquiridas para el torneo pudieran entrar a Estados Unidos.

El año pasado el Departamento de Estado impuso el requisito de pagar fianzas de hasta 15 mil dólares a ciudadanos de 50 países que considera que presentan altas tasas de vulneración de visados de estadía temporal o que plantean problemas para la seguridad nacional.

De entre ese medio centenar de países, entre los que se incluyen Cuba, Venezuela o Nicaragua, cinco se clasificaron para el Mundial que se disputa a partir del 11 de junio en Estados Unidos, México y Canadá; Argelia, Cabo Verde, Costa de Marfil, Senegal y Túnez.

FIFA Pass será clave para ingresar al Mundial de Futbol 2026

La norma exige a ciudadanos de estos países que abonen depósitos de 5 mil, 10 mil o 15 mil dólares al solicitar una visa de tipo B1 (estadía corta por negocios) o B2 (estadía corta por motivos turísticos).

Para quedar exento de esta exigencia es necesario haberse inscrito en el programa FIFA Pass, un sistema de citas prioritarias de visa para aficionados con entradas para el Mundial 2026 lanzado por el Departamento de Estado el pasado noviembre para tratar de solventar los largos tiempos de espera para obtener visados en los consulados estadounidenses en origen.

A su vez, el comunicado remitido hoy por el Departamento de Estado añade que también se "ha eximido del requisito de fianza de visado a los miembros de los equipos clasificados -incluyendo jugadores, entrenadores y personal de apoyo- que, por lo demás, cumplan con todos los requisitos para ingresar a los Estados Unidos".

"Seguimos comprometidos con el fortalecimiento de las prioridades de seguridad nacional de los Estados Unidos, al tiempo que facilitamos los viajes legítimos para el próximo torneo de la Copa Mundial", añadió Namdar en el escrito.

La organización del Mundial en Estados Unidos ha encarado muchas críticas por el endurecimiento de las políticas migratorias que ha impuesto desde 2025 el Gobierno de Donald Trump , el cual no ha querido descartar a su vez que durante el torneo se organicen redadas para apresar migrantes que puedan encontrarse en el país de manera ilegal.

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