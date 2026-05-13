Rubens Sambueza confirma cuáles son las diferencias entre el futbol de antes y el de hoy

En entrevista para el podcast Los Facheros del Futbol, programa en el que exfutbolistas se ponen a reflexionar sobre sus experiencias en las canchas y cómo ven el deporte ahora que están retirados, Rubens Sambueza desmenuzó un problema inmediato que ha identificado en las generaciones actuales de futbolistas.

El volante ofensivo argentino, con importante paso por la Liga MX luego de vestir las playeras de Pumas, Estudiantes Tecos, América, Pachuca y Toluca; confirmó, tras su último paso como futbolista en activo y ahora que se desempeña como director técnico, que los futbolistas más jóvenes aquejan una falta de comunicación durante los partidos.

Así se lo dijo al también exfutbolista y entrenador, José Guadalupe Cruz.

El gran problema del futbol moderno según Sambueza

"Hay muchos que te dan un pase, he visto muchos el último año antes de que me retire y yo les digo a los chicos: ustedes tienen que ser una radio dentro del campo. Una radio. Tienen que comunicar a cada rato. Comunicar a cada rato. Ayudar al compañero a darle opciones. Le das un balón; está solo, girá, te van. Segundo palo, si vos viste a otro y él no lo vio, está solo de aquel lado, cambiale de frente. Todo el día hablando (…) Y hoy no, eso no pasa mucho en el futbol actual" dijo el extremo argentino.

A lo que Cruz respondió que hablar dentro del campo es una ayuda espectacular para los futbolistas en cancha y destacó que hay dos posiciones en el campo que son privilegiadas en ese sentido: la del arquero y la del líbero Pues estos dos jugadores tienen la capacidad de ver el completo de la cancha y compartir a sus compañeros las posiciones de sus rivales de manera que las estrategias puedan desarrollarse de manera correcta.

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OB