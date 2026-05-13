Futbolista de Motagua sufre escalofriante lesión: esto dice el parte médico oficial | VIDEO

El futbol centroamericano vivió un episodio dramático anoche, en un partido de la Liga de Honduras. El mediocampista brasileño Romario Da Silva, jugador del Motagua, sufrió una luxofractura en su tobillo izquierdo en pleno partido contra el Olancho FC.

Así fue la lesión de Romario Da Silva

La jugada ocurrió al minuto 56 del encuentro. Da Silva intentó frenar un rápido avance ofensivo comandado por Marlon "Machuca" Ramírez. Al intentar cambiar de dirección bruscamente, su pie izquierdo quedó atrapado en el césped, provocando que la articulación colapsara por completo bajo el peso de su propio cuerpo.

El impacto visual en el terreno de juego fue tan fuerte que compañeros y rivales no pudieron contener las lágrimas. El silencio invadió el estadio mientras los paramédicos ingresaban de urgencia para inmovilizar al jugador y trasladarlo en ambulancia a un hospital especializado.

La lesión quedó captada en cámaras de televisión que transmitían el partido, y el momento, compartido en redes sociales por los espectadores, se volvió viral de inmediato.

¿Qué dice el comunicado médico oficial del Motagua?

Tras varias horas de incertidumbre, la directiva del Futbol Club Motagua emitió un parte médico oficial detallando la gravedad de la situación. Los estudios radiológicos confirmaron una luxofractura del peroné, lesión de alta complejidad que afecta severamente tanto la estructura ósea como la articulación del futbolista sudamericano.

Debido a que se trató de una fractura expuesta, dice el texto, el jugador tuvo que ser sometido a una limpieza quirúrgica inmediata la misma noche del incidente, ya que el hueso presentaba restos de grama del terreno de juego.

Para garantizar una recuperación óptima, el equipo médico estableció el siguiente protocolo clínico:

Limpieza profunda: Se programó un segundo lavado quirúrgico preventivo para el viernes, con el fin de evaluar la evolución y evitar cualquier tipo de infección en la zona expuesta.

Cirugía reconstructiva: Si los tejidos se encuentran limpios y sin complicaciones, Da Silva entrará a quirófano el próximo domingo 17 de mayo de 2026.

Objetivo médico: La delicada operación buscará reparar la cápsula articular, reconstruir el ligamento deltoideo y fijar el peroné utilizando placas y tornillos.

Tiempo de baja: No se sabe hasta el momento.

X / @MOTAGUAcom

El respaldo total de Motagua y la afición

A través de sus plataformas digitales, el equipo dedicó su reciente victoria al atacante brasileño con un emotivo mensaje: "En los momentos difíciles, este escudo y su gente se mantienen más unidos que nunca. ¡Este triunfo es para vos, Romario querido!".

X / @MOTAGUAcom

Finalmente, la apasionada afición del "Ciclón Azul" se ha volcado en redes sociales con cientos de mensajes de aliento. Todos esperan que la intervención quirúrgica sea un éxito y marque el inicio de un pronto regreso a las canchas para uno de los jugadores más queridos del actual plantel.

-Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor-

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