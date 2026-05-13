El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, anunció una revolución en la historia del futbol al confirmar que la Copa Mundial 2026 incluirá un espectáculo de medio tiempo en su gran Final. Este evento contará con la producción estelar de Chris Martin, el vocalista de la banda británica Coldplay, quien fusionará la pasión del deporte con la magia de la música a nivel internacional.Aunque el directivo guardó silencio sobre los artistas invitados para este show de clausura, la expectativa domina las plataformas digitales y los foros de debate. La decisión busca replicar el éxito rotundo de otros eventos deportivos masivos, atrayendo a un público diverso que trasciende a los aficionados tradicionales del balompié.La banda sonora de esta justa deportiva tomará forma mañana con el estreno mundial de "Dai Dai", la canción oficial interpretada por la cantante colombiana Shakira. Tras sus éxitos rotundos en ediciones anteriores como Sudáfrica 2010 o Brasil 2014, la artista promete entregar otro ritmo contagioso. Esta nueva melodía unirá a las tres naciones anfitrionas (México, Estados Unidos y Canadá) y a los fanáticos de los cinco continentes bajo una misma voz de celebración, marcando el inicio de la fiebre mundialista.El Estadio Banorte en la Ciudad de México, un recinto sagrado para el futbol mundial, será el escenario de una de las tres ceremonias de inauguración planificadas para este torneo. Los organizadores confirmaron la participación de figuras como la banda Maná, Alejandro Fernández, Belinda y Los Ángeles Azules, además de la sudafricana Tyla.Para los aficionados que planean vivir esta experiencia única, aquí presentamos los datos clave del evento:La integración de figuras como Katy Perry y Michael Bublé, encargados de la apertura en Estados Unidos y Canadá, respectivamente, junto a talentos latinos, subraya el enfoque multicultural de esta edición compartida entre las tres naciones. Esta estrategia de la Federación Internacional de Futbol Asociación pretende unificar a toda la región de Norteamérica, utilizando el arte sonoro como un puente cultural que celebre la diversidad de los países organizadores y sus visitantes.Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor.* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *FF