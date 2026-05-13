La convocatoria de Guillermo Martínez a la Copa del Mundo de 2026 representa uno de los momentos más importantes de su carrera. Este miércoles, durante la concentración de la Selección Mexicana en el Centro de Alto Rendimiento (CAR), el delantero de Pumas habló sobre las emociones que vivió tras recibir la noticia de que formará parte del Tricolor rumbo al Mundial.

El atacante reconoció que la confirmación de su llamado lo tomó por sorpresa, aunque aseguró que nunca perdió la esperanza de llegar al máximo escenario del futbol internacional.

"Fue algo muy sorpresivo por todo lo vivido, mas no por el resultado", explicó. "Yo siempre he tenido una velita prendida, una esperanza de poder estar. Me aferré a ella en base al trabajo, en base a la exigencia y dejarle todo en manos de Dios".

Siempre mantuvo confianza en sí mismo

Martínez reveló que durante el proceso hubo momentos complicados, especialmente por las críticas y la presión que rodearon su rendimiento en los últimos meses. Sin embargo, señaló que siempre mantuvo confianza en sí mismo y encontró respaldo en su entorno familiar.

"Hubo momentos difíciles, hubo momentos que tuve que aguantar, tuve que soportar y bueno, el resultado está aquí" , comentó. "Creo que en mí nunca hubo duda personal porque siempre confío en mí. Tengo un gran equipo de apoyo que es mi familia".

El delantero mexicano también relató cómo vivió el instante en que recibió la noticia definitiva de su convocatoria mundialista, una escena que aseguró jamás olvidará.

"Cuando me dijeron que me tenían una noticia yo pensé: '¿Ahora qué pasó?'", contó entre risas. "Ya cuando me dijeron lo de la lista, creo que me salieron las lágrimas. No soy mucho de llorar, pero eso fue de felicidad por todo lo que uno entrega y sacrifica para poder estar aquí".

No piensa relajarse

Pese a la emoción del momento, Memo dejó claro que no piensa relajarse y aseguró que seguirá trabajando para mantenerse dentro de la lista final de Javier Aguirre.

"Nada está cerrado. Soy una persona que nunca da nada por hecho, simplemente hay que seguir demostrando y seguir trabajando", afirmó.

Sobre la competencia ofensiva dentro del Tricolor, donde compartirá vestidor con jugadores como Raúl Jiménez y Santiago Giménez, Martínez aseguró que el objetivo grupal está por encima de cualquier lucha individual.

"No es ganarle el puesto a nadie, más bien es complementarnos todos para el beneficio de México. No importa quién juegue o quién haga los goles", señaló.

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