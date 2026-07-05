Pato O'Ward consigue su primer triunfo del año en Indycar

El mexicano Pato O'Ward consiguió su primera victoria de la temporada 2026 de Indycar este domingo en el circuito de Mid-Ohio, tras arrancar en la segunda posición y tomar el liderato en la recta final de la carrera, sin volver a mirar el retrovisor rumbo a la bandera a cuadros .

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Con esta victoria en Lexington, O'Ward le puso fin a una sequía de triunfos en la competencia estadounidense , en la que llevaba 14 carreras sin subir a lo más alto del podio, lo que logró por última vez en Toronto el año pasado.

Además, representa el primer podio para él de la temporada , en la que en tres ocasiones se quedó tan solo un lugar por debajo y se sacudió un mal paso en el que había terminado fuera de los primeros diez en el último par de carreras.

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Detalles de la carrera

El arranque del piloto de Arrow McLaren fue mano a mano con su compañero de equipo, Christian Lundgaard, con quien tuvo la mayor parte de la contienda este domingo, y ambos comenzaron con el mismo compuesto de neumáticos negros para una partida sólida entre ambos que no cedieron en los primeros metros.

La estrategia, sin embargo, fue diferente unas vueltas más adelante. Pato trató de hacerse del liderato con un undercut, entrando antes que el danés a los pits en la vuelta 27, pero no surtió efecto cuando Lundgaard entró una vuelta más tarde y logró salir del cambio de neumáticos por delante de su compañero.

La suerte le sonreiría al mexicano momentos después. En la vuelta 42, los dos monoplazas naranjas corrieron rueda a rueda por varios metros, con O'Ward atacando y Lundgaard cedió ante la presión, cometiendo un error en el que perdió décimas de segundo importantes y el regiomontano no dudó en acelerar a fondo para tomar la delantera .

Con las últimas vueltas, entró en ritmo y fue dejando atrás a sus competidores hasta que cruzó la línea de meta, con Lundgaard detrás y Kyle Kirkwood, de Andretti Global Racing, quien logró resistir por delante del Juncos Hollinger de Rinus Veekay.

Con la victoria, Pato se mantiene en la quinta posición del campeonato de Indycar con 310 puntos, mientras que Alex Palou sigue como el rival a vencer, ocupando la cima con 404 unidades.

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FF