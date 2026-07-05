Isaac del Toro hace suya la segunda etapa del Tour de Francia 2026

Isaac del Toro escribió este domingo una de las páginas más importantes del ciclismo mexicano al conquistar la segunda etapa del Tour de Francia 2026. El corredor del UAE Team Emirates-XRG cruzó la meta en primer lugar en la montaña barcelonesa de Montjuic, por delante de su compañero de equipo y campeón del mundo, Tadej Pogačar , para convertirse en el segundo mexicano que consigue una victoria de etapa en la competencia más importante del ciclismo internacional.

Con este resultado, Del Toro igualó el logro alcanzado por Raúl Alcalá, quien hasta ahora era el único mexicano con triunfos parciales en el Tour de Francia, gracias a sus victorias obtenidas en las ediciones de 1989 y 1990. El éxito del ciclista de Ensenada llega además en su debut dentro de la ronda francesa, consolidando el crecimiento que ha mostrado durante la presente temporada .

Del Toro sigue cosechando victorias

La segunda etapa se disputó entre Tarragona y Barcelona, con un recorrido de 182 kilómetros y un cierre sobre el circuito de Montjuïc. El UAE Team Emirates-XRG controló el desarrollo de la carrera durante gran parte del trayecto y, en el ascenso final, Del Toro respondió a los ataques de los favoritos para definir la victoria . Pogačar, quien trabajó para la estrategia del equipo, permitió que el mexicano cruzara primero la línea de meta para sellar el 1-2 de la escuadra emiratí.

El triunfo representa un nuevo paso en la trayectoria del mexicano, de 22 años, quien llegó al Tour después de conquistar el Tour Auvergne-Rhône-Alpes y de consolidarse como una de las principales cartas del UAE Team Emirates-XRG para respaldar a Pogačar en la lucha por la clasificación general.

Además de la victoria de etapa, Del Toro continúa ubicado entre los primeros lugares de la clasificación general y se mantiene en la pelea por la clasificación de los jóvenes, donde ha sido uno de los corredores más consistentes desde el inicio de la competencia. El UAE Team Emirates-XRG también permanece entre los equipos protagonistas en la clasificación colectiva.

Con su victoria en Barcelona, Isaac del Toro no solo obtuvo el mayor resultado de su carrera profesional, sino que volvió a colocar el nombre de México entre los ganadores de etapa del Tour de Francia , un lugar que permanecía sin representación nacional desde los triunfos de Alcalá en 1989 y 1990.

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FF