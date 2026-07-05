El monegasco Charles Leclerc consiguió este domingo su primera victoria de la temporada al imponerse en el Gran Premio de Gran Bretaña, disputado en el circuito de Silverstone, en una competencia que tuvo cambios de estrategia, un cierre con auto de seguridad y tres abandonos que modificaron el resultado final.

El piloto de Ferrari aprovechó la largada para superar al poleman Kimi Antonelli antes de la primera curva y, una vez al frente, administró el ritmo de la carrera para mantenerse en la primera posición durante prácticamente toda la prueba. El monegasco cruzó la meta en primer lugar tras el relanzamiento final, luego de que el Safety Car encabezara las últimas vueltas por el accidente de Max Verstappen. El triunfo representa la primera victoria de Leclerc en la temporada 2026 y devuelve a Ferrari a lo más alto del podio.

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La competencia comenzó con complicaciones para Antonelli. El líder del Campeonato de Pilotos perdió el liderato desde la salida al verse rebasado por los dos Ferrari, con Leclerc al frente y Lewis Hamilton colocándose segundo. El italiano logró recuperar posiciones durante el primer stint e incluso volvió al segundo lugar tras superar a Hamilton en la vuelta 11.

Sin embargo, la carrera cambió para el piloto de Mercedes en la parte final. En la vuelta 42 reportó por radio un problema mecánico y posteriormente informó que la suspensión de su monoplaza había sufrido daños. Antonelli tuvo que ingresar a los boxes y perdió terreno. Además, una sanción aplicada durante la competencia terminó por relegarlo hasta la posición 16, en un domingo complicado para el actual líder del campeonato.

Detrás de Leclerc, la pelea por el podio fue constante. George Russell, Lewis Hamilton y Max Verstappen intercambiaron posiciones en distintos momentos de la carrera mediante estrategias diferentes y varias maniobras de rebase.

El momento decisivo llegó en la vuelta 48, cuando Verstappen sufrió un accidente que provocó su abandono y obligó a la dirección de carrera a desplegar el Safety Car. La neutralización también permitió a varios pilotos realizar una última parada en boxes, aunque George Russell decidió permanecer en pista con los mismos neumáticos, una estrategia que le permitió conservar el segundo lugar. Hamilton aprovechó el reinicio para asegurar la tercera posición y completar un doble podio para Ferrari.

La competencia también registró los abandonos de Alex Albon y Nico Hülkenberg, este último tras un incidente en la entrada a los pits que previamente había provocado un Virtual Safety Car.

Sergio "Checo" Pérez terminó en el lugar 15

Para el mexicano Sergio "Checo" Pérez, el fin de semana volvió a ser complicado. El piloto de Cadillac avanzó algunas posiciones en la salida, pero el rendimiento de su monoplaza le impidió acercarse a la zona de puntos y terminó en el lugar 15.

Tras la carrera en Silverstone, Kimi Antonelli conserva el liderato del Campeonato de Pilotos con 179 puntos, seguido por George Russell con 154 y Lewis Hamilton con 147. La Fórmula 1 volverá a la actividad el próximo 19 de julio, cuando se dispute el Gran Premio de Bélgica en el circuito de Spa-Francorchamps.

RESULTADOS

1.- Charles Leclerc / Ferrari

2.- George Russell / Mercedes

3.- Lewis Hamilton / Ferrari

4.- Lando Norris / McLaren

5.- Isack Hadjar / Red Bull

6.- Liam Lawson / RB

7.- Arvid Lindblad / RB

8.- Gabriel Bortoleto / Audi

9.- Franco Colapinto / Alpine

10.- Pierre Gasly / Alpine

11.- Oscar Piastri / McLaren

12.- Carlos Sainz / Williams

13.- Oliver Bearman / Haas

14.- Esteban Ocon / Haas

15.- Sergio Pérez / Cadillac

16.- Kimi Antonelli / Mercedes

17.- Valtteri Bottas / Cadillac

18.- Fernando Alonso / Aston Martin

19.- Lance Stroll / Aston Martin

20.- Max Verstappen / Red Bull

21.- Alex Albon / Williams

22.- Nico Hulkenberg / Audi

CAMPEONATO DE PILOTOS

1.- Kimi Antonelli / Mercedes / 179 puntos

2.- George Russell / Mercedes / 154 puntos

3.- Lewis Hamilton / Ferrari / 147 puntos

4.- Charles Leclerc / Ferrari / 108 puntos

5.- Lando Norris / McLaren / 97 puntos

6.- Oscar Piastri / McLaren / 82 puntos

7.- Max Verstappen / Red Bull / 76 puntos

8.- Isack Hadjar / Red Bull / 52 puntos

9.- Pierre Gasly / Alpine / 42 puntos

10.- Liam Lawson / RB / 39 puntos

11.- Arvid Lindblad / RB / 20 puntos

12.- Oliver Bearman / Haas / 18 puntos

13.- Franco Colapinto / Alpine / 18 puntos

14.- Gabriel Bortoleto / Audi / 6 puntos

15.- Carlos Sainz / Williams / 6 puntos

16.- Alex Albon / Williams / 5 puntos

17.- Esteban Ocon / Haas / 3 puntos

18.- Fernando Alonso / Aston Martin / 1 punto

19.- Sergio Pérez / Cadillac / 0 punto

20.- Nico Hulkenberg / Audi / 0 puntos

21.- Valtteri Bottas / Cadillac / 0 puntos

22.- Lance Stroll / Aston Martin / 0 puntos

CAMPEONATO DE CONSTRUCTORES

1.- Mercedes / 333 puntos

2.- Ferrari / 255 puntos

3.- McLaren / 179 puntos

4.- Red Bull / 128 puntos

5.- Alpine / 60 puntos

6.- RB / 59 puntos

7.- Haas / 21 puntos

8.- Williams / 11 puntos

9.- Audi / 6 puntos

10.- Aston Martin / 1 puntos

11.- Cadillac / 0 puntos

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