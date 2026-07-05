El monegasco Charles Leclerc consiguió este domingo su primera victoria de la temporada al imponerse en el Gran Premio de Gran Bretaña, disputado en el circuito de Silverstone, en una competencia que tuvo cambios de estrategia, un cierre con auto de seguridad y tres abandonos que modificaron el resultado final.El piloto de Ferrari aprovechó la largada para superar al poleman Kimi Antonelli antes de la primera curva y, una vez al frente, administró el ritmo de la carrera para mantenerse en la primera posición durante prácticamente toda la prueba. El monegasco cruzó la meta en primer lugar tras el relanzamiento final, luego de que el Safety Car encabezara las últimas vueltas por el accidente de Max Verstappen. El triunfo representa la primera victoria de Leclerc en la temporada 2026 y devuelve a Ferrari a lo más alto del podio.La competencia comenzó con complicaciones para Antonelli. El líder del Campeonato de Pilotos perdió el liderato desde la salida al verse rebasado por los dos Ferrari, con Leclerc al frente y Lewis Hamilton colocándose segundo. El italiano logró recuperar posiciones durante el primer stint e incluso volvió al segundo lugar tras superar a Hamilton en la vuelta 11.Sin embargo, la carrera cambió para el piloto de Mercedes en la parte final. En la vuelta 42 reportó por radio un problema mecánico y posteriormente informó que la suspensión de su monoplaza había sufrido daños. Antonelli tuvo que ingresar a los boxes y perdió terreno. Además, una sanción aplicada durante la competencia terminó por relegarlo hasta la posición 16, en un domingo complicado para el actual líder del campeonato.Detrás de Leclerc, la pelea por el podio fue constante. George Russell, Lewis Hamilton y Max Verstappen intercambiaron posiciones en distintos momentos de la carrera mediante estrategias diferentes y varias maniobras de rebase.El momento decisivo llegó en la vuelta 48, cuando Verstappen sufrió un accidente que provocó su abandono y obligó a la dirección de carrera a desplegar el Safety Car. La neutralización también permitió a varios pilotos realizar una última parada en boxes, aunque George Russell decidió permanecer en pista con los mismos neumáticos, una estrategia que le permitió conservar el segundo lugar. Hamilton aprovechó el reinicio para asegurar la tercera posición y completar un doble podio para Ferrari.La competencia también registró los abandonos de Alex Albon y Nico Hülkenberg, este último tras un incidente en la entrada a los pits que previamente había provocado un Virtual Safety Car.Para el mexicano Sergio "Checo" Pérez, el fin de semana volvió a ser complicado. El piloto de Cadillac avanzó algunas posiciones en la salida, pero el rendimiento de su monoplaza le impidió acercarse a la zona de puntos y terminó en el lugar 15.Tras la carrera en Silverstone, Kimi Antonelli conserva el liderato del Campeonato de Pilotos con 179 puntos, seguido por George Russell con 154 y Lewis Hamilton con 147. La Fórmula 1 volverá a la actividad el próximo 19 de julio, cuando se dispute el Gran Premio de Bélgica en el circuito de Spa-Francorchamps.1.- Charles Leclerc / Ferrari 2.- George Russell / Mercedes 3.- Lewis Hamilton / Ferrari 4.- Lando Norris / McLaren 5.- Isack Hadjar / Red Bull 6.- Liam Lawson / RB 7.- Arvid Lindblad / RB 8.- Gabriel Bortoleto / Audi 9.- Franco Colapinto / Alpine 10.- Pierre Gasly / Alpine 11.- Oscar Piastri / McLaren 12.- Carlos Sainz / Williams 13.- Oliver Bearman / Haas 14.- Esteban Ocon / Haas 15.- Sergio Pérez / Cadillac 16.- Kimi Antonelli / Mercedes 17.- Valtteri Bottas / Cadillac 18.- Fernando Alonso / Aston Martin 19.- Lance Stroll / Aston Martin 20.- Max Verstappen / Red Bull 21.- Alex Albon / Williams 22.- Nico Hulkenberg / Audi1.- Kimi Antonelli / Mercedes / 179 puntos 2.- George Russell / Mercedes / 154 puntos 3.- Lewis Hamilton / Ferrari / 147 puntos 4.- Charles Leclerc / Ferrari / 108 puntos 5.- Lando Norris / McLaren / 97 puntos 6.- Oscar Piastri / McLaren / 82 puntos 7.- Max Verstappen / Red Bull / 76 puntos 8.- Isack Hadjar / Red Bull / 52 puntos 9.- Pierre Gasly / Alpine / 42 puntos 10.- Liam Lawson / RB / 39 puntos 11.- Arvid Lindblad / RB / 20 puntos 12.- Oliver Bearman / Haas / 18 puntos 13.- Franco Colapinto / Alpine / 18 puntos 14.- Gabriel Bortoleto / Audi / 6 puntos 15.- Carlos Sainz / Williams / 6 puntos 16.- Alex Albon / Williams / 5 puntos 17.- Esteban Ocon / Haas / 3 puntos 18.- Fernando Alonso / Aston Martin / 1 punto 19.- Sergio Pérez / Cadillac / 0 punto 20.- Nico Hulkenberg / Audi / 0 puntos 21.- Valtteri Bottas / Cadillac / 0 puntos 22.- Lance Stroll / Aston Martin / 0 puntos1.- Mercedes / 333 puntos 2.- Ferrari / 255 puntos 3.- McLaren / 179 puntos 4.- Red Bull / 128 puntos 5.- Alpine / 60 puntos 6.- RB / 59 puntos 7.- Haas / 21 puntos 8.- Williams / 11 puntos 9.- Audi / 6 puntos 10.- Aston Martin / 1 puntos 11.- Cadillac / 0 puntosMantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsAppNA