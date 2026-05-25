Faltan solo 16 días para el arranque del Mundial 2026, una edición que marcará un antes y un después en la historia del futbol internacional, ya que por primera vez la FIFA llevará a cabo una Copa del Mundo organizada de manera conjunta por tres países, Estados Unidos, México y Canadá.

Las tres naciones afinan los últimos detalles para recibir a millones de aficionados provenientes de distintas partes del mundo. Además de la inédita sede compartida, este torneo destacará por reunir a 48 selecciones nacionales en un formato expandido que incrementará la cantidad de encuentros y la expectativa a nivel internacional.

La dimensión del certamen convierte a esta edición en un reto logístico como ninguno. En total se disputarán 104 partidos, una cifra que traerá consigo mayor actividad turística, más espectáculo futbolístico y un fuerte impacto económico para toda la región de la Concacaf.

En México, y particularmente entre los tapatíos, el entusiasmo se vive con intensidad. El país será el primero en albergar tres Copas del Mundo, reafirmando la tradición y pasión futbolera que dejó huella en las ediciones de 1970 y 1986.

Para conocer más sobre la justa que viene, te presentamos el reparto completo de partidos y actividades entre las 16 ciudades sede, con todos los detalles sobre dónde y cuándo se celebrarán los encuentros de la justa mundialista que está por comenzar.

México y sus tres ciudades que recibirán partidos de la Copa del Mundo

El territorio mexicano vibrará con la pasión que lo caracteriza. La Ciudad de México encabeza la lista con el Estadio Azteca, un recinto que ya vio coronarse a leyendas como Pelé y Maradona, y que ahora acogerá el gran partido inaugural.

Por su parte, Guadalajara no se queda atrás en esta fiesta deportiva. El Estadio AKRON, la moderna casa de las Chivas, será el epicentro del futbol en Jalisco. Esta sede es fundamental para los aficionados locales que buscan vivir la experiencia mundialista de primer nivel sin salir de su estado.

Finalmente, Monterrey aportará la innovación y modernidad del Estadio BBVA. Conocido popularmente como el "Gigante de Acero", este recinto ofrecerá vistas espectaculares del Cerro de la Silla mientras los mejores jugadores disputan encuentros clave de la fase de grupos.

El dominio de Estados Unidos y el esperado debut de Canadá

Como era de esperarse por su capacidad de infraestructura, Estados Unidos asume el mayor peso logístico del torneo. Con 11 ciudades designadas, el país vecino del norte desplegará toda su tecnología y experiencia en la organización de eventos masivos.

Las sedes estadounidenses incluyen a Atlanta, Boston, Dallas, Houston, Kansas City, Los Ángeles, Miami, Filadelfia, San Francisco Bay Area y Seattle. Cada una de estas metrópolis cuenta con estadios de primer nivel, muchos de ellos habitualmente utilizados para los espectaculares juegos de la NFL.

El punto culminante de la competencia llegará en la región de Nueva York/Nueva Jersey. El imponente MetLife Stadium ha sido el recinto elegido por el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, para albergar la gran final del torneo, prometiendo un espectáculo de clausura verdaderamente inolvidable.

Mientras tanto, Canadá hará su esperado debut como país anfitrión de un Mundial masculino absoluto. Las ciudades de Toronto y Vancouver serán las encargadas de llevar la fiesta del futbol al extremo norte del continente, destacando por su multiculturalidad, orden y estadios de vanguardia.

La lista de las 16 ciudades sede

Con el objetivo de ofrecerte un panorama claro de la diversidad de esta sede tripartita, esta es una lista de las 16 ciudades sede de la Copa Mundial 2026 con un dato distintivo por cada una de ellas, permitiéndote visualizar qué hace especial a cada una y su entorno en el marco de la mayor fiesta del futbol.

Canadá

Vancouver: Situada en la costa oeste, es conocida por su impresionante entorno natural entre montañas y mar. El BC Place será el escenario de los partidos en esta ciudad. Toronto: La ciudad más poblada de Canadá y un centro multicultural vibrante. Los encuentros se disputarán en el BMO Field, ubicado cerca de la orilla del lago Ontario.

México

Ciudad de México: La capital del país es un epicentro histórico y cultural. Albergará partidos en el icónico Estadio Azteca, un recinto legendario en la historia de las Copas Mundiales. Guadalajara: Conocida mundialmente por sus tradiciones como el mariachi y el tequila. Los partidos se llevarán a cabo en el Estadio Guadalajara. Monterrey: Una ciudad industrial y moderna rodeada por las montañas de la Sierra Madre Oriental. El Estadio Monterrey servirá como sede de esta edición.

Estados Unidos

Atlanta: Un centro importante en el sureste estadounidense, reconocido por su dinamismo. Los encuentros se realizarán en el Mercedes-Benz Stadium. Boston: Famosa por su importancia histórica y académica. El Gillette Stadium, ubicado en las cercanías, será la sede. Dallas: Una potencia en infraestructura deportiva en Texas. El AT&T Stadium ha sido seleccionado para albergar los partidos en esta zona. Houston: Una ciudad líder en tecnología y diversidad. El NRG Stadium recibirá a los equipos y aficionados. Kansas City: Ubicada en el corazón del país, con una fuerte cultura futbolística. El GEHA Field at Arrowhead Stadium será el recinto oficial. Los Ángeles: Un centro global de entretenimiento y cultura. Los partidos se disputarán en el SoFi Stadium. Miami: Famosa por sus playas y su conexión multicultural con América Latina. El Hard Rock Stadium será la sede de esta ciudad. Nueva York / Nueva Jersey: La sede conjunta utiliza el MetLife Stadium, situado en Nueva Jersey, para servir a esta vasta área metropolitana. Filadelfia: Ciudad fundamental en la historia de los Estados Unidos. El Lincoln Financial Field será el estadio encargado de los encuentros. Área de la bahía de San Francisco: Esta región, que incluye ciudades como San Francisco y San José, utilizará el Levi's Stadium para los partidos. Seattle: Reconocida por su innovación y su entorno natural en el Pacífico Noroeste. El Lumen Field es el estadio designado para este evento.

A 16 días del inicio del Mundial 2026, las 16 ciudades sede afinan los últimos preparativos para el torneo que organizarán Estados Unidos, México y Canadá. Con 104 partidos programados y un formato de 48 selecciones, la Copa del Mundo está lista para comenzar su actividad oficial en Norteamérica.

-Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor-

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