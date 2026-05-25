Mundial 2026: El impactante costo de llenar el álbum Panini sin intercambiar estampas

La fiebre por el Mundial 2026, que se celebrará en México, Estados Unidos y Canadá, ya comienza a sentirse entre los aficionados al fútbol. El llenado del álbum Panini es una de las actividades más esperadas rumbo al Mundial 2026. Sin embargo, la edición de este torneo histórico no solo traerá alegrías, sino también un desafío financiero sin precedentes para quienes intenten completarlo en solitario. Según estimaciones recientes basadas en modelos matemáticos, el costo de llenar este álbum de colección podría dispararse hasta los 26 mil pesos mexicanos si el coleccionista decide no interactuar con otros aficionados para intercambiar sus cromos repetidos.

El impacto de las 48 selecciones en el nuevo álbum Panini

El principal factor que encarece esta colección radica en el nuevo formato de la Copa Mundial de la FIFA. Al pasar de 32 a 48 equipos participantes, el álbum Panini del Mundial 2026 se convertirá en el más grande de la historia, con un total de 980 estampas para ser completado, a diferencia de las 670 que se requirieron para Qatar 2022. Cada sobre continuará incluyendo siete cromos, lo que significa que, en un escenario perfecto donde no saliera ninguna estampa repetida, un aficionado necesitaría comprar exactamente 140 sobres. Esto representaría una inversión inicial de aproximadamente 3 mil 500 pesos, una cifra razonable para muchos, pero estadísticamente imposible de lograr en la vida real.

El problema del coleccionista de cupones y la estadística

Aquí es donde entra en juego la ciencia, específicamente un fenómeno conocido como el problema del coleccionista de cupones. Este modelo matemático demuestra que, conforme se van pegando las estampas en el álbum, la probabilidad de obtener una nueva disminuye drásticamente. De hecho, cuando a un coleccionista le falta únicamente un cromo para finalizar su álbum Panini, la posibilidad de que esa figura exacta aparezca al abrir un sobre nuevo se reduce a un minúsculo 0.7%. Para superar esta barrera estadística sin recurrir al trueque, una persona tendría que adquirir alrededor de mil 043 sobres, acumulando más de 7 mil estampas, de las cuales más de 6 mil serían repetidas, alcanzando así el exorbitante costo de 26 mil pesos.

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La inevitable emoción de llenar el álbum del Mundial 2026 puede llevar a los aficionados a actuar de forma impulsiva al momento de adquirir las estampas, como por ejemplo gastar demasiado en estampas desde el principio en lugar de irlo llenando a un ritmo tranquilo y a la par del intercambio de estampas. Es importante recordar que esta actividad es una experiencia para disfrutarse y compartir momentos entre aficionados para hacer trueques masivos y aprovechar la experiencia futbolística que Panini nos trae en este Mundial 2026.

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor.

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