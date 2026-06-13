Sonaron las gaitas en Boston. El tradicional Loch Lomond volvió a escucharse en una Copa del Mundo y, tras 28 años de ausencia, Escocia regresó al escenario más importante del fútbol con una victoria . El conjunto dirigido por Steve Clarke debutó con el pie derecho al imponerse 1-0 a Haití en un encuentro que quedará marcado por el fin de una larga espera para el fútbol escocés.

El héroe de la noche fue John McGinn, autor del único gol del partido y de la anotación que permitió a los aficionados escoceses volver a celebrar un tanto mundialista después de casi tres décadas.

Antes de ello, Escocia ya había avisado con peligro. Scott McTominay estuvo cerca de abrir el marcador al aparecer dentro del área para rematar un pase retrasado . Su potente disparo superó la reacción de Johny Placide, pero el poste izquierdo evitó lo que parecía un gol cantado.

Durante varios pasajes de la primera mitad, Haití mostró mayor dinamismo y control del juego. Sin embargo, la pausa de rehidratación cambió el ritmo del encuentro y permitió que los europeos encontraran mejores espacios para asentarse sobre el terreno de juego.

La recompensa llegó al minuto 29. La acción nació con un balón largo que controló Che Adams para mantener viva la ofensiva. Tras una serie de rebotes dentro del área, McGinn apareció en el lugar indicado para conectar un remate que se desvió en un defensor haitiano antes de terminar en el fondo de la portería para el 1-0.

El gol tuvo un significado especial. No solo le dio la ventaja a Escocia, sino que también puso fin a una sequía de 28 años sin marcar en una Copa del Mundo . La última anotación escocesa en el torneo se remontaba a Francia 1998, por lo que la celebración en las gradas fue tan emotiva como ensordecedora.

Lejos de derrumbarse, Haití respondió con carácter. El conjunto caribeño mantuvo su propuesta ofensiva y logró inquietar en varias ocasiones la portería defendida por Angus Gunn, aunque la falta de contundencia le impidió traducir su buen funcionamiento en el marcador.

En la segunda mitad, Escocia apostó por un partido más físico y ordenado . Los dirigidos por Clarke cerraron espacios, protegieron la ventaja y buscaron sentenciar el encuentro mediante transiciones rápidas, aprovechando los riesgos que asumía su rival.

Las mejores oportunidades haitianas llegaron en los pies de Frantzdy Pierrot. Primero estuvo cerca del empate con un remate de cabeza que pasó muy cerca de la portería escocesa. Más tarde, encontró un balón dentro del área y, mientras perdía el equilibrio, conectó una volea que terminó en las manos de Gunn.

El silbatazo final confirmó el regreso triunfal de Escocia a los Mundiales. Entre cánticos, banderas y el eco de las gaitas en Boston, los escoceses celebraron una victoria que significó mucho más que tres puntos: el reencuentro de toda una generación con la máxima fiesta del fútbol.

SV