Mundial 2026: El fascinante origen del futbol en México y su explosión de popularidad

México se prepara para hacer historia al ser sede del Mundial 2026; se trata de la tercera ocasión que es anfitrión de este torneo en la historia. Pero, ¿alguna vez te has preguntado cómo llegó este deporte al país y por qué nos apasiona tanto hoy en día?

El origen del futbol tiene un acento innegablemente británico y una historia fascinante. A finales del siglo XIX, la llegada de técnicos e ingenieros provenientes de Cornualles, Inglaterra, marcó el inicio de una nueva era deportiva en el país, transformando para siempre la cultura del entretenimiento local.

Estos trabajadores extranjeros se establecieron principalmente en el estado de Hidalgo, en zonas mineras como Real del Monte y Pachuca. Fue exactamente en los amplios patios de las minas donde comenzaron a patear un balón de cuero durante sus ratos libres, buscando mantener vivas las tradiciones de su tierra natal.

Lo que empezó como una simple distracción exclusiva para los mineros europeos, rápidamente capturó la atención y la curiosidad de los habitantes locales. La enorme sencillez de sus reglas y la nula necesidad de equipamiento costoso facilitaron que los mexicanos adoptaran el juego con un entusiasmo sin precedentes.

Para el año 1900, esta fuerte influencia extranjera cristalizó de manera oficial con la fundación del primer equipo formal, el Pachuca Athletic Club . Poco tiempo después, surgieron otros conjuntos históricos como el Orizaba Athletic Club, escuadra que lograría coronarse de forma invicta en el primer torneo oficial disputado en 1902.

La consolidación de una pasión nacional

El futbol dejó de ser un privilegio exclusivo de las élites y los residentes extranjeros cuando comenzó a practicarse de forma masiva en los llanos y barrios populares. Esta rápida democratización del deporte fue la pieza clave para entender su profundo arraigo cultural en todos los rincones de la república.

La pasión ciudadana creció a pasos agigantados porque el balompié ofrecía un fuerte sentido de pertenencia e identidad comunitaria a sus seguidores. Cada partido dominical se convirtió en un auténtico evento social que unía a familias enteras, generando un fenómeno de masas que perdura intacto hasta nuestros días.

El nacimiento de la Federación Mexicana de Futbol

Con el crecimiento exponencial de equipos, jugadores y ligas regionales en todo el territorio, se hizo evidente la urgencia de crear una organización central. De acuerdo con los registros del portal oficial de la Federación Mexicana de Fútbol, la máxima institución rectora nació formalmente en el año 1922 para unificar y regular el deporte.

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Esta histórica fundación sentó las bases profesionales y estructurales del balompié nacional de cara al futuro. Tal como cita un detallado artículo de ESPN, este paso institucional fue absolutamente fundamental para que México comenzara a perfilarse como una potencia en la zona de Concacaf y lograra participar en las primeras Copas del Mundo.

Rumbo al Mundial 2026: Un legado vivo

Hoy en día, esa pequeña semilla deportiva plantada por los mineros ingleses ha germinado en una industria millonaria y una devoción inquebrantable. El Mundial 2026 no solo representa un torneo de élite internacional, sino la máxima celebración de más de un siglo de rica historia futbolística en tierras mexicanas.

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor.

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AS