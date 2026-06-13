Brasil comenzó su camino en la Copa del Mundo 2026 con un empate 1-1 frente a Marruecos, un resultado que dejó mejores sensaciones para el conjunto africano que para una Canarinha que volvió a depender de sus individualidades para evitar la derrota en su presentación mundialista.

Ante una gran entrada en Nueva York, los dirigidos por Carlo Ancelotti estuvieron lejos de la imagen que se esperaba de uno de los favoritos al título . Marruecos fue el equipo que tomó la iniciativa, presionó con intensidad y encontró espacios para incomodar constantemente a la defensa brasileña, mientras que los sudamericanos tuvieron dificultades para imponer condiciones.

El estreno mundialista de Ancelotti estuvo marcado por la falta de funcionamiento colectivo. Brasil mostró pocas ideas en ataque, escasa fluidez en la circulación del balón y problemas para controlar el ritmo del partido. En contraste, Marruecos volvió a exhibir el orden, la disciplina táctica y el atrevimiento que lo han convertido en una de las selecciones más competitivas del panorama internacional en los últimos años.

La figura más esperada antes del encuentro fue Neymar. Aunque el delantero no estaba en condiciones de disputar minutos, acompañó a la selección desde el banquillo y fue ovacionado por los aficionados durante los actos protocolarios previos al partido.

El primer golpe llegó del lado marroquí. A los 33 minutos, una recuperación en campo propio derivó en un rápido contragolpe encabezado por Brahim Díaz. El atacante encontró el espacio necesario para habilitar a Ismael Saibari, quien aprovechó las facilidades defensivas de Brasil para sacar un potente disparo desde fuera del área y vencer a Alisson Becker, colocando el 1-0 para los africanos.

La reacción brasileña apareció gracias al talento de Vinícius Júnior. El atacante recibió un pase de Bruno Guimarães dentro del área y, fiel a su estilo, desequilibró con velocidad antes de definir con un disparo colocado al ángulo para establecer el empate. Fue una acción individual brillante que permitió a Brasil mantenerse en el partido cuando más sufría.

Sin embargo, la igualdad no modificó demasiado el desarrollo del encuentro . Marruecos siguió mostrando mayor convicción en su propuesta y generó las oportunidades más peligrosas, mientras que Brasil continuó sin encontrar respuestas colectivas.

La selección africana estuvo a centímetros de llevarse la victoria en los minutos finales. Ya en el tiempo agregado, Alisson Becker se convirtió en el salvador de la Canarinha con dos intervenciones determinantes. Primero desvió un potente disparo de Neil El Aynaoui y, segundos después, reaccionó de manera extraordinaria para evitar el gol de Talbi en una acción que parecía destinada a convertirse en el tanto del triunfo marroquí.

El silbatazo final dejó sensaciones opuestas para ambas selecciones. Brasil rescató un empate gracias a las atajadas de su arquero y a la inspiración de Vinícius Júnior, pero también dejó una actuación repleta de interrogantes . Marruecos, por su parte, confirmó su crecimiento en la escena internacional y abandonó el estadio con la sensación de haber dejado escapar una victoria que estuvo al alcance de la mano.

SV