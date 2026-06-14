Costa de Marfil y Ecuador hacen su esperado debut en la Copa Mundial 2026 de la FIFA. Sigue el partido de EN VIVO y descubre los horarios, canales y plataformas para no perderte este gran choque por el Grupo E.

Detalles de la transmisión y horarios

El encuentro se disputará el domingo 14 de junio a las 17:00 horas* . Los aficionados podrán seguir cada jugada a través de la señal de Pase Mundial 2026 y por la plataforma de streaming ViX Premium. Este duelo definirá el rumbo de ambos equipos en la fase de grupos, por lo que sumar tres puntos resulta una tarea ineludible para los dos planteles.

El camino de Ecuador

Ecuador llega con gran ilusión bajo el mando de Sebastián Beccacece, quien asumió el reto de guiar a este grupo de jóvenes talentos. Tras una intensa preparación en territorio estadounidense y amistosos exigentes, el equipo busca consolidar su estilo de juego desde el primer minuto. Los jugadores ecuatorianos saben que un buen resultado en el estreno mundialista marcará la pauta para el resto de la competición .

El estratega argentino ha trabajado en fortalecer la defensa y potenciar el ataque rápido por las bandas. La afición confía en que la mezcla de experiencia y juventud será la clave para superar la primera ronda. El cuerpo técnico ha analizado a fondo al rival africano para neutralizar sus fortalezas físicas y aprovechar cualquier espacio en la zona defensiva.

El poderío de Los Elefantes

Por su parte, los Elefantes de Costa de Marfil aterrizan con la confianza a tope tras superar a rivales de peso en sus duelos de preparación. El técnico Emerse Faé ha pedido cautela a sus jugadores, recordando que el verdadero desafío comienza al rodar el balón en el torneo oficial . El campeón africano quiere demostrar que su éxito continental no fue casualidad y busca dar un golpe de autoridad en su regreso a la máxima cita del balompié.

El Grupo E se perfila como uno de los más parejos de la competición, exigiendo concentración absoluta en cada jugada. Con figuras destacadas en ambos bandos y estrategias bien definidas, el espectáculo está garantizado en la cancha para todos los amantes del balompié.

*Sujeto a cambios de transmisión

**Horario del tiempo del centro de México

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor.

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