La actividad de la Copa Mundial de la FIFA 2026 continúa este domingo 14 de junio con una intensa jornada de partidos con los que varias selecciones arrancan su participación en la fase de grupos. Con la necesidad de sumar unidades en su debut, los equipos afrontarán compromisos decisivos en distintos escenarios mundialistas.

Los aficionados podrán seguir cada uno de los encuentros a través de diversas opciones de transmisión, ya sea por televisión abierta, canales de paga o plataformas digitales. Consulta los horarios y dónde ver EN VIVO los partidos programados para este domingo 14 de junio, para no perder detalle de una fecha clave en el desarrollo de la justa mundialista.

Dónde ver EN VIVO los partidos del Mundial 2026

Uno de los encuentros más llamativos de la jornada será el que protagonicen Países Bajos y Japón, un duelo que promete emociones y alta intensidad dentro del Grupo F. En tanto, Alemania, una de las selecciones favoritas al título, hará su debut en el torneo frente a Curazao en actividad del Grupo E. Por otro lado, Ecuador intentará dar un paso importante hacia la siguiente ronda cuando se mida ante Costa de Marfil en un compromiso que podría resultar determinante para sus aspiraciones.

La jornada concluirá en territorio mexicano con el enfrentamiento entre Suecia y Túnez en el Estadio Monterrey, un partido de gran relevancia para ambos equipos en la lucha por mantenerse en la pelea por la clasificación. Los aficionados podrán seguir todos los encuentros a través de televisión abierta, sistemas de paga y plataformas de streaming con derechos de transmisión en México.

Además, en EL INFORMADOR podrás consultar la cobertura más completa del Mundial 2026, con resultados al momento, posiciones actualizadas, estadísticas, calendarios y las noticias más destacadas de la máxima justa del futbol internacional.

Calendario de partidos del Mundial 2026

Domingo, 14 de junio

Alemania vs Curazao

Sede: Estadio Houston, Houston, 11:00 horas

Estadio Houston, Houston, 11:00 horas Transmisión: Pase Mundial 2026 (VIX Premium)

Países Bajos vs Japón

Sede: Estadio Dallas, Arlington, 14:00 horas

Estadio Dallas, Arlington, 14:00 horas Transmisión: Pase Mundial 2026 (VIX Premium), Canal 5, TUDN, Azteca Deportes Network, Azteca Deportes App, Azteca 7

Costa de Marfil vs Ecuador

Sede: Estadio Filadelfia, Filadelfia, 17:00 horas

Estadio Filadelfia, Filadelfia, 17:00 horas Transmisión: Pase Mundial 2026 (VIX Premium)

Suecia vs Túnez

Sede: Estadio Monterrey, Monterrey, 20:00 horas

Estadio Monterrey, Monterrey, 20:00 horas Transmisión: Pase Mundial 2026 (VIX Premium)

*Sujeto a cambios de transmisión

**Horario del tiempo del centro de México

-Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor-

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