Mundial 2026: ¿Era roja para Messi antes del récord goleador? Polémica por VIDEO en el Argentina vs Argelia

El histórico récord de Lionel Messi en el Mundial 2026 quedó envuelto en controversia tras la difusión en diferentes cuentas del video que muestra una dura falta del argentino sobre el argelino Aïssa Mandi, la cual debió ser tarjeta roja antes de su hat-trick.

Las imágenes grabadas en el Estadio de Kansas City muestran claramente cómo los botines del capitán albiceleste impactan con fuerza el tobillo de Mandi. Pese a la gravedad de la plancha, el árbitro Szymon Marciniak solo señaló la infracción y el VAR decidió no intervenir. Esta omisión permitió que el delantero continuara en la cancha para, minutos más tarde, marcar tres goles e igualar la histórica marca de 16 tantos de Miroslav Klose.

La jugada de la polémica

El encuentro entre la Selección de Argentina y la Selección de Argelia transcurría con intensidad hasta que una acción dividida encendió las alarmas. En su afán por recuperar el balón, el capitán albiceleste llegó tarde y cometió una infracción.

El afectado fue el defensor Aïssa Mandi, quien recibió un duro planchazo por parte del atacante argentino. Las imágenes muestran claramente el contacto de los tacos sobre el jugador africano, quien quedó tendido en el césped con evidentes muestras de dolor.

A pesar de la gravedad de la falta, el árbitro polaco Szymon Marciniak decidió sancionar únicamente la infracción sin mostrar ninguna tarjeta. Sorprendentemente, la tecnología tampoco intervino para revisar la jugada, lo que desató la furia del banquillo rival.

As a Messi fan I must confess he's really been favoured by referee. That's a red card offence! Period! pic.twitter.com/y1CnqFIVfG — RAZOR BLADE (@razorblade300) June 17, 2026

El impacto en el partido: el récord de Messi

La decisión arbitral cambió el rumbo del partido de manera definitiva. De haber recibido la tarjeta roja, la historia del Grupo J habría sido completamente distinta para los sudamericanos. Sin embargo, el astro continuó en el campo y aprovechó su oportunidad.

Minutos después de la controversia, el delantero abrió el marcador con un disparo desde fuera del área que no pudo contener el portero Luca Zidane. Este fue solo el inicio de una noche mágica que culminaría con una goleada.

El partido concluyó con un 3-0 a favor de los vigentes campeones. Con este resultado, el equipo dirigido por Lionel Scaloni inicia con el pie derecho la defensa de su título mundial conseguido en Qatar 2022.

El debate sobre el arbitraje y la tecnología

La omisión de la jugada en los monitores volvió a generar críticas hacia las autoridades arbitrales, especialmente por el uso del VAR. Entre los aficionados resurgieron los cuestionamientos sobre un posible trato preferencial hacia las principales figuras del futbol internacional durante el torneo, particularmente hacia Lionel Messi, una controversia que lo ha acompañado desde la Copa del Mundo de Qatar 2022.

Mientras que algunos seguidores celebran el histórico triplete y el récord alcanzado, los analistas deportivos coinciden en que la entrada merecía un castigo mayor. La omisión tecnológica sigue siendo el principal punto de reclamo.

El torneo apenas comienza, pero este incidente ya es uno de los momentos más comentados del campeonato. La atención ahora estará puesta en las próximas designaciones arbitrales y en el desempeño del equipo y, sobre todo, del que ya es uno de los mayores anotadores en la historia del certamen.

-Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor-

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