Chequia y Sudáfrica abren la segunda jornada del Grupo A del Mundial en Atlanta (el único partido del grupo fuera de México), una fecha en la que los dos equipos se juegan gran parte de sus aspiraciones para rescatar uno de los mejores terceros lugares, luego de perder contra Corea del Sur y México respectivamente la semana pasada y quedar temprano en jaque en la competencia.

Una segunda derrota los encaminaría a decir adiós a México, Estados Unidos y Canadá una vez terminada la Fase de Grupos, mientras que la victoria sería una pequeña luz de esperanza para buscar sumar más unidades en la última jornada, ya sea contra los anfitriones en el caso de Chequia, o frente a los coreanos, hablando de Sudáfrica.

En su primer partido, particularmente en el caso de los europeos, ya dejaron muestras de algunas de sus fortalezas con un futbol directo, vertical y explosivo y dejaron claro que saben aprovechar que son uno de los equipos con mayor estatura entre sus filas para hacer daño, marcando de cabeza directo del saque de banda y, aunque fue anulado, otro en un tiro libre indirecto. No obstante, Corea del Sur también exhibió las desconexiones y errores en la marca de los centrales que abrieron grietas por las que cayeron los goles de la remontada en Guadalajara.

El panorama de los sudafricanos luce un poco más gris. Su presentación en la Ciudad de México dejó mucho que desear enfrentando a los locales que fueron ampliamente superiores en el trámite y terminando con dos jugadores expulsados en el mismo: Sphephelo Sithole, del cuadro titular y Themba Zwane, quien jugó apenas 25 minutos, lo que condicionó por completo el funcionamiento defensivo que no dejó de tener complicaciones, a pesar de que evitaron una goleada.

Los Bafana Bafana tienen una nueva oportunidad de demostrar el trabajo que han hecho con el belga, Hugo Broos como director técnico y tras una semana más de trabajo y ajustes, una vez en la cancha no tendrán más margen de maniobra ni pueden abrir la puerta a errores.

Las dos selecciones necesitarán más de sus figuras de mayor renombre

Ambas naciones necesitarán más de sus figuras de mayor renombre. Lyle Foster, el referente de ataque africano, tendrá que estar más involucrado en el sistema, aunque para ello, el esfuerzo tiene que venir del plantel completo para tratar de conseguir el balón y aproximarse al área checa. El checo, Patrick Schick tuvo una noche apagada y poco participativa ante los asiáticos y necesita mostrar la calidad y contundencia que lo han caracterizado.

Los Leones y los sudafricanos se miden en un duelo en el que la presión es máxima, la tensión podrá sentirse en el aire y las precauciones estarán al límite en un escenario que cobra caro cada error y puede ser la condición final por la que alguno, o ambos, quede por debajo de sus aspiraciones en esta Copa del Mundo.

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