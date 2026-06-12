El Mundial 2026 ya comenzó y la emoción se respira en cada rincón del planeta. Desde este 11 de junio, cuando rodó el balón en el histórico Estadio de la Ciudad de México, millones de aficionados volvieron a hacerse la misma pregunta que acompaña cada edición de la Copa del Mundo: ¿qué selección será capaz de levantar el trofeo el próximo 19 de julio?

La incertidumbre es parte de la magia del futbol. Sin embargo, gracias al análisis de la inteligencia artificial (IA) es posible estudiar miles de datos para identificar a los equipos con mayores probabilidades de conquistar el torneo. Variables como el rendimiento reciente, la calidad de la plantilla, la experiencia internacional, la profundidad del banquillo, las estadísticas avanzadas y el momento futbolístico de sus figuras permiten construir escenarios bastante cercanos a la realidad.

La edición 2026, además, comenzó con un mensaje claro: los favoritos no pueden confiarse. En el partido inaugural, México derrotó 2-0 a Sudáfrica ante un estadio repleto, consiguiendo una victoria histórica que rompió una larga racha sin triunfos en encuentros inaugurales mundialistas. Los goles de Julián Quiñones y Raúl Jiménez desataron la euforia entre los aficionados mexicanos y colocaron al Tricolor como líder momentáneo del Grupo A.

España aparece como la principal favorita de la IA

Si tuviera que elegir una selección con mayores probabilidades de ser campeona en este momento, mi elección sería España.

La selección española llega al torneo con una combinación difícil de igualar: una generación joven liderada por figuras como Lamine Yamal, acompañada por futbolistas experimentados que ya saben lo que significa competir en las grandes citas.

Además, España ha mostrado una identidad de juego muy definida durante los últimos años. Su capacidad para controlar los partidos, generar ocasiones de gol y mantener equilibrio defensivo la coloca ligeramente por encima de sus rivales directos.

Diversos análisis y simulaciones realizadas antes del inicio del torneo también la ubicaron entre las principales favoritas para conquistar el campeonato.

Francia sigue siendo una amenaza constante

Muy cerca de España aparece Francia.

La selección francesa posee probablemente una de las plantillas más completas del planeta. Jugadores como Kylian Mbappé pueden cambiar el rumbo de un partido en cuestión de segundos, algo fundamental en fases eliminatorias.

Su experiencia reciente en Mundiales y la profundidad de su banquillo convierten a los franceses en uno de los equipos más peligrosos. Si logran evitar lesiones importantes y mantienen regularidad, tienen argumentos suficientes para llegar a la final.

Argentina y Brasil nunca pueden descartarse

Hablar de candidatos al título sin mencionar a Argentina y Brasil sería un error.

Argentina mantiene gran parte de la estructura competitiva que la convirtió en una potencia durante los últimos años. Su fortaleza colectiva y experiencia en partidos decisivos siguen siendo factores determinantes.

Brasil, por su parte, cuenta con una de las mayores reservas de talento del futbol mundial. Históricamente, cuando llega a instancias finales suele convertirse en un rival temible, independientemente de cómo haya sido su camino en la fase de grupos.

La predicción final de la IA

Si hoy tuviera que asignar probabilidades al campeón del Mundial 2026, mi pronóstico sería:

España

Francia

Argentina

Brasil

Inglaterra

Sin embargo, el Mundial apenas comenzó y las probabilidades cambiarán conforme avancen los partidos. Lesiones, suspensiones, sorpresas y momentos de inspiración individual pueden alterar cualquier predicción artificial.

Lo único seguro es que la edición 2026, la primera con 48 selecciones participantes y organizada por México, Estados Unidos y Canadá, promete ser una de las más impredecibles de la historia.

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor.

AO

