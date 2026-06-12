Mundial 2026: Quién juega hoy, dónde ver EN VIVO y a quién apostarle en los pronósticos

Con el arranque de la Copa Mundial de Futbol 2026 , que comenzó este jueves con la victoria de la selección mexicana frente a Sudáfrica en el Estadio de la Ciudad de México , este viernes la euforia deportiva se trasladará a los otros dos países anfitriones del torneo.

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Este 12 de junio, en el Estadio Toronto, el conjunto canadiense se enfrentará cara a cara contra Bosnia y Herzegovina, partido que se podrá disfrutar en México a las 13:00 horas. Por otro lado, en el Estadio Los Ángeles, Estados Unidos y Paraguay disputarán su lugar en la competencia en un encuentro que se transmitirá en nuestro país a las 19:00 horas.

Ambos partidos marcarán el debut de todos los países anfitriones de la edición 2026 del Mundial de Futbol, que estará compuesto por 104 partidos divididos de la siguiente manera:

Fase de grupos: 72 partidos (12 grupos de 4 equipos).

Dieciseisavos de final: 16 partidos (nueva ronda).

Octavos de final: 8 partidos.

Cuartos de final: 4 partidos.

Semifinales: 2 partidos.

Tercer lugar: 1 partido.

Final: 1 partido.

¿Cómo y dónde ver los partidos del Mundial 2026 en México?

Para los aficionados mexicanos que seguirán el evento deportivo desde sus hogares, distintas plataformas de streaming y canales de televisión ofrecerán la cobertura de los encuentros de la Copa del Mundo.

La plataforma ViX contará con una selección de partidos en vivo, mientras que canales de televisión como Las Estrellas, Canal 5, TUDN, Azteca 1 y Azteca 7 transmitirán algunos encuentros en televisión abierta.

Además, Disney+, a través de su Plan Premium con contenido de ESPN, ofrecerá 30 partidos en vivo durante la competencia.

Favoritos y pronósticos: ¿A quién apostarle?

De acuerdo con las tendencias en las principales casas de apuestas, las selecciones de Francia, España y Argentina aparecen como las principales candidatas para conquistar el Mundial 2026, debido a la calidad de sus plantillas, experiencia reciente y rendimiento internacional.

Francia se mantiene como una de las favoritas gracias a una generación de futbolistas con amplia experiencia en torneos importantes, mientras que España llega con una nueva camada de jugadores que ha mostrado un alto nivel competitivo en los últimos años. Por su parte, Argentina, actual campeona del mundo, conserva una base sólida y la confianza obtenida tras su título en Qatar 2022.

Otros equipos que aparecen entre los candidatos son Inglaterra y Brasil, selecciones con plantillas llenas de talento que buscan consolidarse en un torneo internacional. En cuanto a opciones con mayor valor en las apuestas, Portugal, Países Bajos, Alemania y Uruguay son considerados equipos capaces de dar la sorpresa y alcanzar las últimas fases del campeonato.

Aunque las cuotas pueden cambiar conforme avance la preparación de las selecciones, las casas de apuestas colocan a Francia, España y Argentina como los equipos con mayores probabilidades de levantar el trofeo, mientras que Portugal y Países Bajos destacan como alternativas con una relación interesante entre riesgo y posible recompensa.

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