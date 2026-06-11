Chequia volvió al Mundial con el pie izquierdo y, tras el primer revés del conjunto europeo, que lo coloca de inmediato en una situación comprometida dentro del Grupo A, el entrenador Miroslav Koubek lamentó los errores que terminaron por condenar a su equipo este jueves.

“Jugamos muy bien y pudo haber sido un empate, pero cometimos equivocaciones. Si me fijo en las situaciones del partido, pudimos evitar que el rival anotara. Creamos una serie de ocasiones; el rival era muy rápido. Creo que nuestra estrategia funcionó bien, pero no fuimos capaces de evitar errores y tenemos que estar más certeros. Aun así, el equipo dejó todo en el césped”.

La estrella surcoreana Heung-min Son fue un problema constante para el combinado checo, y Koubek explicó cuál era la táctica para intentar frenarlo.

“Era un tema de que Tomas Soucek lo defendiera en el mediocampo para que no tuviéramos que cubrir largas distancias. Esa era su responsabilidad, pero no tuvimos éxito porque Son es un jugador excelente”, detalló el timonel checo.

Ante la discreta actuación ofensiva de Patrik Schick y Pavel Sulc, el estratega también lamentó el bajo rendimiento de sus futbolistas, quienes no lograron generar mayor peligro.

“Uno hace lo que le permite el rival. Nuestros oponentes son excelentes para defender y nuestros jugadores tuvieron acciones muy buenas. Patrik no estuvo tan visible; Pavel sí un poco más, pero cometió muchas pérdidas”, subrayó.

Koubek es consciente de la presión que representan ahora los dos compromisos restantes de la fase de grupos. Señaló que ambos encuentros serán vitales y que el equipo está obligado a conseguir mejores resultados, pese a un calendario exigente que incluye un duelo de alta dificultad frente a México. Además, reconoció el peso que puede tener el apoyo de la afición local.

“Antes del torneo sabíamos que las condiciones para el combinado mexicano iban a ser excelentes. Además, estaba el tema de la altura y por ello cada partido es difícil. Quizá el encuentro contra los locales vaya a ser el más complicado de todos, pero todavía falta jugar con México y aún no nos han ganado”, concluyó.