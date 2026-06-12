La Copa Mundial de la FIFA 2026 continúa este viernes 12 de junio con una nueva jornada de actividad que reunirá a 4 selecciones en busca de sumar sus primeros puntos en el torneo. En lo que es el inicio de la fase de grupos, los equipos saltan al terreno de juego con la urgencia de ganar para asegurar su clasificación a la siguiente ronda. Para comodidad de la afición, los encuentros de esta fecha podrán seguirse mediante televisión abierta, televisión de paga y plataformas digitales. Si buscas dónde ver la fase de grupos en vivo desde México, aquí te compartimos los horarios y canales de transmisión confirmados.

El atractivo principal de esta cartelera recae en las presentaciones de dos de los países coanfitriones, quienes buscarán aprovechar el apoyo de su público, luego de que México hiciera lo suyo en el duelo inaugural ante Sudáfrica. Por un lado, la escuadra de Canadá se medirá ante Bosnia y Herzegovina en un duelo clave del Grupo B, donde los norteamericanos necesitan mostrar su mejor versión.

Más tarde, Estados Unidos protagonizará un intenso choque frente a Paraguay correspondiente al Grupo D, un enfrentamiento de alta exigencia que podría ser decisivo en las aspiraciones de ambas escuadras por conseguir el boleto a los dieciseisavos de final.

Dónde ver EN VIVO los partidos del Mundial 2026

Para no perder detalle, los aficionados podrán seguir los partidos en vivo a través de las distintas señales de televisión y plataformas de streaming con derechos de transmisión en México. Además, en EL INFORMADOR encontrarás toda la cobertura del Mundial 2026, con resultados actualizados, posiciones, estadísticas, calendarios y las noticias más relevantes de las selecciones participantes.

Calendario de partidos del Mundial 2026

Viernes, 12 de junio de 2026

Canadá vs Bosnia

Sede: Estadio Toronto, 13:00 horas

Estadio Toronto, 13:00 horas Transmisión: Pase Mundial 2026 (VIX Premium)

Estados Unidos vs Paraguay

Sede: Estadio Los Ángeles, 19:00 horas

Estadio Los Ángeles, 19:00 horas Transmisión: Pase Mundial 2026 (VIX Premium), Canal 5, TUDN, Azteca Deportes Network, Azteca Deportes App, Azteca 7

*Sujeto a cambios de transmisión

**Horario del tiempo del centro de México

-Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor-

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