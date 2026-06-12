Mundial 2026: ¿Qué partidos van por TV abierta hoy 12 de junio?

El Mundial 2026 continúa su marcha y hoy, 12 de junio, la emoción se traslada a las otras dos sedes oficiales. Si no quieres perderte el debut de los anfitriones norteamericanos y buscas opciones gratuitas en México, aquí te decimos exactamente qué sintonizar para disfrutar del mejor fútbol internacional.

Tras la espectacular inauguración en territorio mexicano, la máxima justa del balompié abre el telón para sus coanfitriones. La expectativa es altísima por ver cómo responden las selecciones locales ante su público en este histórico torneo tripartita que promete romper todos los récords de audiencia a nivel global.

Para los millones de aficionados en la República Mexicana, la gran pregunta diaria es qué encuentros podrán disfrutarse sin necesidad de pagar costosas suscripciones adicionales. La oferta de televisión abierta es selecta, pero garantiza el acceso a los duelos más atractivos y de mayor relevancia en cada jornada mundialista.

El calendario de hoy: ¿Quiénes juegan?

Este viernes 12 de junio, el calendario oficial de la FIFA marca dos enfrentamientos cruciales correspondientes a la primera fase de grupos. Las acciones deportivas se dividirán entre territorio canadiense y estadounidense, marcando el inicio oficial de la competencia en ambos países vecinos que comparten la sede.

El primer duelo del día será el vibrante choque entre la selección de Canadá y su similar de Bosnia y Herzegovina, correspondiente al Grupo B. Este partido inaugural para los de la hoja de maple se disputará en el imponente Estadio de Toronto a las 13:00 horas, tiempo del centro de México.

Sin embargo, es fundamental destacar que este primer encuentro internacional no estará disponible en las señales de televisión abierta mexicanas. Los seguidores que deseen seguir cada minuto de este partido deberán sintonizar exclusivamente la plataforma de streaming de paga ViX Premium, que cuenta con los derechos totales.

El plato fuerte en TV abierta

La excelente noticia para los televidentes mexicanos llega con el horario estelar de la tarde-noche. El segundo partido de la jornada sí formará parte de la parrilla gratuita, permitiendo a las familias disfrutar del esperado debut del equipo de las barras y las estrellas sin costo alguno.

El emocionante encuentro entre la Selección de Estados Unidos y el aguerrido combinado de Paraguay, válido por el Grupo D, será el evento principal que se transmitirá por señal libre. La sede de este crucial choque será el espectacular estadio de la ciudad de Los Ángeles.

El pitazo inicial de este compromiso está programado exactamente para las 19:00 horas, tiempo del centro de México. Representa el momento ideal para preparar las botanas, reunir a los amigos y sentarse frente al televisor tras concluir la jornada laboral de este apasionante viernes futbolero.

Las opciones para seguir este partido en directo son variadas y totalmente accesibles para todo el territorio nacional. Canal 5 de Televisa y Azteca 7 de TV Azteca serán los canales principales encargados de llevar toda la pasión y la emoción directamente a tu pantalla.

Además de estas dos señales tradicionales, la transmisión gratuita también estará respaldada por el equipo de especialistas de TUDN. Esto asegura que los espectadores puedan elegir a sus narradores y analistas favoritos para vivir una experiencia mundialista inigualable, llena de debate y análisis táctico profundo.

Detalles clave y recomendaciones para disfrutar el juego

Para entender la magnitud de este duelo, respondemos a las preguntas básicas del periodismo deportivo. ¿Qué ocurre? El debut del coanfitrión. ¿Quiénes juegan? Estadounidenses contra paraguayos. ¿Cuándo y dónde? Hoy a las 19:00 horas en Los Ángeles. ¿Cómo verlo? Por televisión abierta en México.

¿Por qué es tan importante este partido en particular? Principalmente porque marcará el termómetro del nivel competitivo de los norteamericanos jugando en su propia casa, enfrentando a un rival sudamericano que siempre se ha caracterizado por su garra, su disciplina táctica y su férrea defensa.

El equipo guaraní, por su parte, buscará arruinar la fiesta local y dar la primera gran sorpresa del certamen internacional. Los sudamericanos llegan con la firme intención de sumar tres puntos vitales en un sector que promete ser sumamente reñido hasta la última fecha de clasificación.

A continuación, te presentamos una lista de recomendaciones para disfrutar al máximo la jornada:

Verifica tu señal: Asegúrate de que tu antena capte bien los canales locales con anticipación.

Asegúrate de que tu antena capte bien los canales locales con anticipación. Anticipa el horario: Sintoniza minutos antes para disfrutar de los emotivos himnos nacionales.

Sintoniza minutos antes para disfrutar de los emotivos himnos nacionales. Interactúa: Sigue las redes sociales de las televisoras para participar en dinámicas en vivo.

Cabe recordar que, de los 104 partidos que conforman este histórico Mundial 2026, solamente 32 han sido seleccionados para su emisión gratuita en territorio mexicano. Por ello, aprovechar estas transmisiones en vivo se vuelve una tarea fundamental para el aficionado de hueso colorado que ama este deporte.

La estrategia conjunta de las televisoras busca democratizar el acceso a los juegos más relevantes de la fase de grupos. El debut de una selección vecina y rival histórico de la zona de Concacaf cumple perfectamente con este criterio de alto interés nacional para la audiencia.

CT