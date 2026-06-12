Mundial 2026: 5 datos del Toronto Stadium donde juegan Canadá y Bosnia por el Grupo B

El Mundial 2026 tendrá su segunda jornada este 12 de junio con el enfrentamiento entre las selecciones de Canadá y Bosnia y Herzegovina, correspondiente al Grupo B. El encuentro, programado para las 13:00 horas, representa la primera vez que el combinado canadiense disputa un partido mundialista en su propio territorio. El equipo dirigido por Jesse Marsch llega con el objetivo de conseguir su primera victoria en la historia del torneo, aunque deberá hacerlo sin su capitán Alphonso Davies, baja por lesión, frente a un cuadro europeo que regresa a la máxima cita del fútbol tras su participación en 2014.

El escenario elegido para este debut es el Toronto Stadium, un recinto que se preparó para la ocasión con una ceremonia de apertura que incluye a figuras como Alanis Morissette y Michael Bublé. Más allá del espectáculo y la expectativa deportiva, la infraestructura del lugar ha sido sometida a un riguroso proceso de adaptación para cumplir con los estándares internacionales. A continuación, se detallan cinco aspectos clave sobre el estadio que hoy acapara la atención del fútbol global.

1. El recinto más íntimo del torneo

A diferencia de los colosales estadios de la NFL en Estados Unidos o el histórico Estadio Azteca en México, el Toronto Stadium es la sede con menor capacidad del Mundial 2026. Para alcanzar el aforo mínimo exigido por la FIFA, la organización instaló 17 mil asientos temporales distribuidos en las tribunas norte y sur, elevando su capacidad total a 45 mil 736 espectadores. Esta escala reducida garantiza una proximidad inusual entre las gradas y el terreno de juego.

2. Una inversión enfocada en tecnología y eficiencia

La transformación del inmueble requirió una inversión conjunta entre la ciudad y el grupo Maple Leaf Sports & Entertainment que superó los 146 millones de dólares. Los fondos se destinaron a mejoras estructurales y tecnológicas que dejarán un legado operativo en la ciudad. Entre las actualizaciones destacan la instalación de cuatro nuevos marcadores de video LED en las columnas de las esquinas y un sistema de iluminación deportiva de última generación.

Además de las mejoras visuales y de transmisión, el proyecto integró soluciones de inteligencia artificial generativa y visión por computadora en puntos de venta seleccionados. Esta implementación tecnológica tiene como objetivo agilizar las filas en las zonas de alimentos y bebidas, optimizando el flujo de los asistentes durante los seis partidos que el estadio albergará a lo largo de la competencia.

Concierto de Cuenta Regresiva para la Copa Mundial de la FIFA 2026, en Toronto, Canadá. XINHUA/Z. Zheng

3. Cambio de identidad por normativas comerciales

Conocido habitualmente como BMO Field desde su inauguración en 2007, el estadio adoptó el nombre de Toronto Stadium de manera exclusiva para este torneo. La modificación responde a las estrictas regulaciones de la FIFA respecto a los derechos de denominación y patrocinios corporativos, las cuales prohíben el uso de marcas comerciales en los nombres de las sedes durante la Copa del Mundo, a menos que sean socios oficiales del organismo rector.

4. Un diseño de estilo inglés que potencia la atmósfera

La arquitectura del estadio conserva un diseño de estilo inglés, caracterizado por su formato rectangular y la cercanía de los aficionados al césped. Las estructuras de andamiaje que soportan las gradas temporales fueron diseñadas para integrarse a esta configuración, replicando modelos utilizados en mundiales anteriores, como el del Ekaterinburg Arena en Rusia 2018.

La solidez de estas nuevas tribunas fue puesta a prueba el pasado 9 de mayo de 2026, durante un partido de la Major League Soccer entre el Toronto FC y el Inter Miami. El evento registró un récord de asistencia para el recinto con 44 mil 828 espectadores, confirmando la seguridad de las instalaciones y la visibilidad desde las zonas ampliadas, lo que disipó las dudas iniciales sobre la infraestructura temporal.

5. Experiencia comprobada en expansiones temporales

La adaptación del aforo no es un territorio desconocido para la administración del estadio. En 2016, el inmueble ya había incrementado su capacidad mediante gradas provisionales para albergar eventos de alta convocatoria, como la Grey Cup de la Canadian Football League, la final de la MLS Cup y el NHL Centennial Classic. Esa experiencia previa fue fundamental para ejecutar la actual remodelación mundialista con precisión y dentro de los plazos establecidos.

Este partido será el único de la selección canadiense que albergue el recinto. Si se cumple la ruta planeada y Canadá termina primera del Grupo B, sus juegos serán en Vancouver hasta los cuartos de final, instancia a partir de la cual todo el torneo se disputará en Estados Unidos.