Victor Wembanyama seguramente sabía que estaba diciendo una obviedad cuando señaló que hay dos posibles desenlaces para el juego 5 de las finales de la NBA: San Antonio gana y extiende la serie o Nueva York gana y se convierte en campeón.

Después de mil 321 partidos (mil 230 en la temporada regular, 84 en los playoffs, seis más en el torneo play-in y uno entre los Spurs y los Knicks que decidió la Copa NBA) si Wembanyama y los Spurs ganan en San Antonio, la temporada seguirá viva al menos un partido más. Si ganan los Knicks, lo único que quedará será el desfile.

Los Spurs están abajo 3-1 en la serie y Wembanyama entiende la realidad. De los 38 equipos anteriores que estuvieron abajo 3-1 en las Finales de la NBA, 37 terminaron viendo al otro equipo celebrar el título. Y si ese pedazo de historia no pareciera lo suficientemente intimidante, los Spurs intentarán salir de este hoyo 3-1 después del mayor derrumbe en la historia de las finales de la NBA: cuando desperdiciaron una ventaja de 29 puntos en la derrota del juego 4 en Nueva York.

Los Knicks han superado a los Spurs por un total de ocho puntos en los cuatro partidos. El tiro está básicamente parejo; los Knicks encestan el 44%, los Spurs el 43%. Los Knicks han encestado 52 triples, los Spurs 49. Porcentaje de tiros libres: Knicks 79%, Spurs 78%. Los Knicks tienen tres rebotes más y ambos equipos suman exactamente 90 asistencias tras cuatro partidos. AP