Luego de la eliminación de la Selección Mexicana en el Mundial 2026, Emilio Azcárraga compartió un emotivo mensaje en su cuenta de X, donde expresó su agradecimiento a todos los involucrados en la organización del torneo y al equipo nacional por el papel desempeñado durante la Copa del Mundo.

En su publicación, el empresario comenzó agradeciendo "a la vida" por haber tenido la oportunidad de cumplir el sueño de que México albergara por tercera ocasión una Copa del Mundo, además de reconocer el respaldo de su familia, amigos y socios.

Emilio Azcárraga reconoce el esfuerzo de la Selección Mexicana

Uno de los mensajes centrales estuvo dirigido a los jugadores de la Selección Mexicana, a quienes reconoció por haber unido al país durante su participación en el Mundial.

"Convirtieron la presión en energía positiva que hizo reacción en cadena con toda una nación. (...) Hoy podemos decir que no hay quien vista la camiseta de México que no sienta un orgullo profundo por lo que ustedes lograron".

Asimismo, destacó el ambiente que generó el equipo entre la afición y aseguró que cada partido fortaleció el sentido de identidad de los mexicanos.

También agradeció a la FMF, FIFA, TUDN y la afición

En su mensaje, Azcárraga también reconoció el trabajo realizado por la Federación Mexicana de Futbol, la FIFA, TUDN, los trabajadores del Estadio Ciudad de México—al que llamó "La Catedral del Futbol"—, las autoridades de las ciudades sede y todas las personas que participaron en la organización del Mundial 2026.

Finalmente, dedicó unas palabras a la afición mexicana, a la que calificó como el "bastión" de la Copa del Mundo, recordando momentos emblemáticos vividos durante el torneo.

"El himno, el júbilo, el entonar el Cielito Lindo, el abrazo entre extraños, los memes, el Pato Merlín, la espuma, el grito desenfrenado, la bandera en todos lados... El quiere volar!! Que aunque dura solo unos segundos… yo me lo llevo para toda la vida".

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Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor.

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OB